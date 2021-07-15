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    • Ekonomi
    • 15.07.2021 12:22
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    • 15.07.2021 12:22
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    Ve belli oldu! Ek ödeme son dakika müjdesi: 3 ay boyunca 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

    Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık koronavirüs aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021’den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek. “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Brüt tavan Ek Ödeme tutarından, mahsup ve vergiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan tutar, Performans tutarı olarak ödenir. Tavan ek ödeme tutarının yükselmesiyle personele ödenecek performans tutarı da yükselir.

    takvim.com.tr
    Ek ödeme müjdesi: 3 ay boyunca 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

    Binlerce kişiye ek ödeme yapılacak. Koronavirüs salgınına karşı devam eden aşılama çalışmalarında büyük rol üstlenen aile hekimleri ve aile sağlığı personeline ek ödeme yapılacak. 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin TL, aile sağlığı çalışanlarına da 1.500 TL ek ödeme yapılacak. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu ek ödeme 3 ay boyunca gerçekleşecek.


    EK ÖDEME YAPILACAK

    Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık koronavirüs aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

    "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

    Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

        Tavan Ek Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır;

        Tavan ek ödeme tutarı; Ek ödeme matrahının Tablo-1 listede mesai içi ve mesai dışı çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

        Tavan Ek Ödeme Tutarı, Personelin Kadro-Derecesi ve Unvanına bağlı olarak değiştiğinden, aynı unvanlar arasında bile, kademe-dereceye göre değişkenlik gösterebilir.

        Ek Ödeme Matrahı; Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat toplamıdır.

        Brüt tavan Ek Ödeme tutarından, mahsup ve vergiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan tutar, Performans tutarı olarak ödenir. Tavan ek ödeme tutarının yükselmesiyle personele ödenecek performans tutarı da yükselir.

        Bu durumda; Sağlık Tesislerinde fiilen görev yapan sağlık çalışanlarına, sağlık tesisinin o ay ki sağlık tesisi performans puanına ve sağlık tesisi harcamalarına bağlı kalmaksızın, 3 ay boyunca üst tavandan performans ödemesi yapılacaktır, örneğin; 1/4 derece-kademede olan lisans mezunu bir Hemşireye yaklaşık 1550 TL, Ön Lisans Sağlık Teknikerine yaklaşık 1250 TL, lise mezunu Sağlık Teknisyenine yaklaşık 750 TL performans ödemesi yapılacaktır. (Riskli birimlerde çalışanlarda bu tutar yükselir)
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        Haberler Ekonomi Ve belli oldu! Ek ödeme son dakika müjdesi: 3 ay boyunca 3.000 TL ek ödeme yapılacak!