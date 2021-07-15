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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 08:16
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    • 16.07.2021 08:16
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    Sigara zammı geldi mi? TEKEL yeni sigara fiyat listesi! Kent, Camel, Winston Marlboro... 16 Temmuz son dakika sigaraya zam var mı?

    Sigara zammı olacak mı? 16 Temmuz sigaraya zam var mı? TEKEL yeni güncel sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sigaraya zam olup olmadığı merak ediliyor. 16 Temmuz sigara zammı olacak mı sorusuna marketlerde yanıt aranıyor. Sigaraya son olarak geçtiğimiz yıl yapılan büyük zammın ardından, paket başına 2-3 TL zam gelmişti. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre kolalı gazozlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Purodan alınan ÖTV yüzde 40'tan yüzde 80'e çıktı. Paket sigaraların ÖTV oranları değiştirilmedi.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz son dakika sigaraya zam var mı? Sigara zammı geldi mi?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi. Bu anlamda 15 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sigara zammı olacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TÜTÜN YERİNE GEÇEN MADDELERDEN YAPILMIŞ ÜRÜNLERE ÖTV ARTIŞI

    Ayrıca, karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

    Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

        İşte Temmuz 2021 güncel sigara fiyat listesi;

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL
        Kent D-Range: 15 TL
        Kent Swicth: 16 TL
        Kent N-Range: 18 TL
        Rothmans: 14 TL
        Viceroy: 14,50 TL

        Pall Mall: 14,50 TL
        Tekel 2000: 14 TL
        Tekel 2001: 14 TL
        Samsun: 14 TL
        Samsun 216: 14 TL
        Maltepe: 14 TL

        TURKTAB

        Medley: 12,5 lira

        JTI

        Winston Slender: 15 TL
        Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
        Winston: 16 TL

        Camel Slender: 14,5 TL
        Camel Rework: 15 TL
        Camel: 15 TL
        Monte Carlo Slender: 14 TL
        Monte Carlo: 14,5 TL
        LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL
        Marlboro Touch: 17 TL
        Marlboro: 18 TL
        Parliament: 18,50 TL
        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL
        Muratti Blu: 15 TL
        Lark: 15 TL
        Chesterfield: 14,50 TL
        Chesterfield Mode: 14 TL
        L&M: 14,00 TL
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        Haberler Ekonomi Sigara zammı geldi mi? TEKEL yeni sigara fiyat listesi! Kent, Camel, Winston Marlboro... 16 Temmuz son dakika sigaraya zam var mı?