Sigara zammı geldi mi? TEKEL yeni sigara fiyat listesi! Kent, Camel, Winston Marlboro... 16 Temmuz son dakika sigaraya zam var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi. Bu anlamda 15 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sigara zammı olacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
TÜTÜN YERİNE GEÇEN MADDELERDEN YAPILMIŞ ÜRÜNLERE ÖTV ARTIŞI
Ayrıca, karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.