Sigara zammı geldi mi? TEKEL yeni sigara fiyat listesi! Kent, Camel, Winston Marlboro... 16 Temmuz son dakika sigaraya zam var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi. Bu anlamda 15 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sigara zammı olacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.