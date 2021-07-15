Resmi Gazete'de yayımlandı! Yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişiklik!

Buna göre, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak değiştirilirken, kurum ise SEDDK olarak belirlendi.

Yönetmelikte, kalıcı veri saklayıcısı sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlandı.