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    Asgari ücret desteği sürecek: İşçi başına ayda 75 TL

    Hükümet, bu yıl da tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira asgari ücret desteği ile prim maliyetini azaltmaya devam edecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan düzenleme kapsamında işverenler günlük 2.5, aylık 75 lira tutarındaki desteği ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edecek, bunun mali karşılığı da İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

    Hazal Ateş
    İşçi başına ayda 75 TL

    Hükümet, bu yıl da tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira asgari ücret desteği ile prim maliyetini azaltmaya devam edecek.

    Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan düzenleme kapsamında işverenler günlük 2.5, aylık 75 lira tutarındaki desteği ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edecek, bunun mali karşılığı da İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

    Türkiye'de çalışanların yaklaşık 8 milyonunun asgari ücret seviyesinden bildirildiği düşünüldüğünde, verilecek asgari ücret desteği de 16 milyar lirayı geçecek.

        Asgari ücret desteğinden 1 milyon 860 bin işyeri yararlanacak.

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK


        Ev hizmetlisi çalıştıran işveren de alacak.


            Destek 12 ay sürecek, başvuruya gerek olmayacak.


            Aylık prim, hizmet belgesinin yasal süresinde bildirimi zorunlu.


            Prim borcu olması, desteği almakta engel olmayacak.
                15 Temmuz'un 5. yılında saygıyla anıyoruz!
                Haberler Ekonomi Asgari ücret desteği sürecek: İşçi başına ayda 75 TL