Asgari ücret desteği sürecek: İşçi başına ayda 75 TL

Hükümet, bu yıl da tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira asgari ücret desteği ile prim maliyetini azaltmaya devam edecek.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan düzenleme kapsamında işverenler günlük 2.5, aylık 75 lira tutarındaki desteği ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edecek, bunun mali karşılığı da İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.
Türkiye'de çalışanların yaklaşık 8 milyonunun asgari ücret seviyesinden bildirildiği düşünüldüğünde, verilecek asgari ücret desteği de 16 milyar lirayı geçecek.