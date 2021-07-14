Ve son dakika açıklandı! Borcu harcı olanlara SGK tarafından sevindiren hamle! Ödemelerle ilgili süre uzatıldı...

Milyonları ilgilendiriyor! Ay sonuna kadar uzatıldı! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26 Temmuz son ödeme tarihli Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu. SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında bayram nedeniyle beyannamelerin verilme sürelerinin ay sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu! İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
26 Temmuz günü sonuna kadar verilmesi gereken Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.
SGK'dan yapılan açıklamada Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.