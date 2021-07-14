Ve son dakika açıklandı! Borcu harcı olanlara SGK tarafından sevindiren hamle! Ödemelerle ilgili süre uzatıldı...

Milyonları ilgilendiriyor! Ay sonuna kadar uzatıldı! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26 Temmuz son ödeme tarihli Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu. SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında bayram nedeniyle beyannamelerin verilme sürelerinin ay sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu! İşte konu hakkında detaylı bilgiler!