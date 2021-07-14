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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 14:11
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    • 14.07.2021 14:17
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    Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat mobil internet çöktü mü neden açılmıyor? Ziraat Bankası giremiyorum hatası!

    Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası internet ve mobil kullanıcıları programlara giriş yapamadığını belirtiyor. Ziraat Bankası sistemleri çöktü mü sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Akbank’ta yaşanan hatanın ardından şimdi de Ziraat Bankası sistemlerinde hata olduğu belirtiliyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştiremediğine dair uyarıyla karşılaşıyor.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası çöktü mü?

    Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası sistemleri çöktü mü? Ziraat Bankası internet mobil sorunu yaşayan vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Kısa süre önce sosyal medyada Ziraat Bankası kullanıcıları uygulamaya giriş yapamadığını belirtmeye başladı. Bu nedenle arama motorlarında Ziraat Bankası çöktü mü sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

    ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

    Özellikle Kurban Bayramı öncesinde dağıtılacak primlerin yüksek bölümünün Ziraat Bankası kullanıcılarına yatırılması sebebiyle işlem sayısı da bir hayli fazla.

    Sunucuların bir süreliğine devre dışı kaldığı belirtilirken bankadan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

    ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ULAŞILIR?

    444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.

    Müşteri İletişim Merkezimizden finansal işlemlerinizi yapabilmeniz için Telefon Bankacılığı müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu hizmetten yararlanmak için en yakın şubeden başvuruda bulunabilirsiniz. Bireysel İnternet Bankacılığı hizmetimizi kullanıyorsanız, başvurunuzu İnternet şubesinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.
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