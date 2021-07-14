Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat mobil internet çöktü mü neden açılmıyor? Ziraat Bankası giremiyorum hatası!

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ULAŞILIR?

444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri İletişim Merkezimizden finansal işlemlerinizi yapabilmeniz için Telefon Bankacılığı müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu hizmetten yararlanmak için en yakın şubeden başvuruda bulunabilirsiniz. Bireysel İnternet Bankacılığı hizmetimizi kullanıyorsanız, başvurunuzu İnternet şubesinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.