Ziraat Bankası müşterileri son saatlerde uygulamada ve internet bankacılığında problem yaşandığını belirtiyor. Peki, Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? Ziraat mobil bankacılık giriş sorunu neden oluyor? İşte bilgiler
ZİRAAT MOBİL UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?
Sunucuların bir süreliğine devre dışı kaldığı belirtilirken bankadan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ULAŞILIR?
444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.