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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 14:36
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    • 14.07.2021 14:43
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    Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? Ziraat mobil bankacılık giriş sorunu neden oluyor?

    Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanan kişiler bazı erişim sorunları olduğunu belirtiyor. Bazı işlemlerini halletmek isteyen kişiler programa giriş yapamadığını söylüyor. Peki, Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? Ziraat mobil bankacılık giriş sorunu neden oluyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

    Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? Ziraat mobil bankacılık giriş sorunu neden oluyor?

    Ziraat Bankası müşterileri son saatlerde uygulamada ve internet bankacılığında problem yaşandığını belirtiyor. Peki, Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor? Ziraat mobil bankacılık giriş sorunu neden oluyor? İşte bilgiler

    ZİRAAT MOBİL UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

    Sunucuların bir süreliğine devre dışı kaldığı belirtilirken bankadan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

    ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ULAŞILIR?

    444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.
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