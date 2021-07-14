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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 17:12
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    • 14.07.2021 17:16
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    Apartman görevlisi maaşı 2021 ne kadar? Apartman görevlisi kapıcı maaşı nereden ve nasıl hesaplanır?

    Gündemde sıklıkla Apartman görevlisi maaşı 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bu mesleği yapmak isteyenler alacakları maaş hakkında bilgi edinmek istiyor ve detayları sorguluyor. Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte kapıcı olarak görev yapan vatandaşların da arttı ve 2021 yılı için belirlenmiş oldu. Peki Apartman görevlisi kapıcı maaşı nereden ve nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Apartman görevlisi maaşı 2021 ne kadar?

    Apartman görevlisi maaşı 2021 ne kadar? Apartman görevlisi kapıcı maaşı nereden ve nasıl hesaplanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Apartman görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını 2021 yılında nasıl bir artış olduğunu merak ediyor. İşte tüm detaylar...

    APARTMAN GÖREVLİSİ KAPICI MAAŞLARI NE KADAR 2021?

    2021 yılında yapılan asgari ücret artışı ile Apartman görevli maaşlarında da artış yapılmıştır.

    Belirlenen brüt ücret 3.577,50 TL oldu.

    Sigorta primi işçi payı olarak 500,85 TL

    İşsizlik sigortası primi işçi payı olarak 35,78 TL

    Toplamda 536,63 TL kesinti yapılacak.

    Net ücret ise 3.040,88 TL olarak güncellenmiştir.

    Ayda yapılacak olan fazla mesai 1 saat için ödenecek Brüt ek ücret 15,90 TL, Net ek ücret ise 13,52 TL, Sözleşmeye göre 2 katı veya 1,5 katı olarak ödeme yapılacağı var ise katsayı ile çarpılmalıdır.

    KAPICI MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    01 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arası brütten nete konut kapıcı maaşı hesaplaması ile ödenecek asgari net maaş aşağıdaki gibidir.

        Emekli kapıcı çalıştırmak yasal mı?

        Kişilerin emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalışmaya devam etme hakları vardır. Bu durumda;

        Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmaz.
        Normal çalışanların sahip olduğu tazminat hakkı ve diğer özlük haklarına sahiptirler.
        Yukarıda emekli kapıcıların maaşı ne kadar kısmında ödenmesi gereken net maaş tutarı verilmiştir.
        Apartman görevlisi maaş bordrosu kısmında verilen bordroya uygun olarak bordro düzenleyebilirsiniz.
        Emekli apartman görevlisi maaşına ilave olarak aylık brüt ücreti üzerinden %32 oranında SGK primi ödenir.
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