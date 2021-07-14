Apartman görevlisi maaşı 2021 ne kadar? Apartman görevlisi kapıcı maaşı nereden ve nasıl hesaplanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Apartman görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını 2021 yılında nasıl bir artış olduğunu merak ediyor. İşte tüm detaylar...
APARTMAN GÖREVLİSİ KAPICI MAAŞLARI NE KADAR 2021?
2021 yılında yapılan asgari ücret artışı ile Apartman görevli maaşlarında da artış yapılmıştır.
Belirlenen brüt ücret 3.577,50 TL oldu.
Sigorta primi işçi payı olarak 500,85 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı olarak 35,78 TL
Toplamda 536,63 TL kesinti yapılacak.
Net ücret ise 3.040,88 TL olarak güncellenmiştir.
Ayda yapılacak olan fazla mesai 1 saat için ödenecek Brüt ek ücret 15,90 TL, Net ek ücret ise 13,52 TL, Sözleşmeye göre 2 katı veya 1,5 katı olarak ödeme yapılacağı var ise katsayı ile çarpılmalıdır.
KAPICI MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
01 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arası brütten nete konut kapıcı maaşı hesaplaması ile ödenecek asgari net maaş aşağıdaki gibidir.