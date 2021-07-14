Apartman görevlisi maaşı 2021 ne kadar? Apartman görevlisi kapıcı maaşı nereden ve nasıl hesaplanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Apartman görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını 2021 yılında nasıl bir artış olduğunu merak ediyor. İşte tüm detaylar...