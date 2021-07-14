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    Turizmci Veli Çilsal, 2 otelinin gasp edildiğini belirtti: 40 kişi oteli kapattı

    Turizmci Veli Çilsal, 2 otelinin gasp edildiğini belirtti. Suç duyurusunda bulunan Çilsal, “Otellerimi kiraladığım firma, malıma çökmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim” dedi.

    Otellerimi gasp ettiler

    Ünlü turizmci Veli Çilsal, Aydın Didim'deki 2 otelini 2 yıl önce Neşet Koçkar'a ait bir turizm firmasına kiraladı. Kiracı firma, otellerin işletme hakkını başka bir turizm firmasına devretti.

    Otelleri faaliyete geçiren alt kiracı firma, işletme hakkı elinde bulunan firma tarafından kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Bu gelişmenin ardından iki otobüsle otele giden 40 kişinin, içeriye müşteri alınmasına engel olduğu iddia edildi.

    Otelin mafya tarafından basıldığını öğrenen Veli Çilsal, Didim'e giderek otellerine zorla giren kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı.

    Otellerinin elinden alınmaya çalışıldığını ileri süren Çilsal, "Otellerimi ilk kiraladığım firma, kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmedi ve kira ödemelerini yapmadı. Otelin kapısına iki araç dolusu adam gönderdiler. Otelime çökmeye çalışanlara karşı hukuk mücadelesi veriyorum" dedi.

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    Haberler Ekonomi Turizmci Veli Çilsal, 2 otelinin gasp edildiğini belirtti: 40 kişi oteli kapattı