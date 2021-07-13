Vatandaşa şifa olacak faizsiz kredi atağı! Şimdi alın 2024 yılında ödemeye başlayın! 75.000 TL nakit saniyesinde hesaplarda...
Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen şirketlere devlet tarafından destekler sağlanmaya devam ediyor. Vatandaşa 3 yıl geri ödeme olmadan faizsiz kredi fırsatı duyuruldu. Mikro şirketlere 30 bin TL, küçük şirketlere 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek sağlanıyor. Şirketler bu kredilerin geri ödemesine 2024 yılında başlayacaklar ve 4'er ay arayla 6 taksitte ödeyecekler. Başka bir deyişle kredilerin ödemesi 2026 yılında tamamlanmış olacak. Bu krediden koronavirüs salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler yararlanabilecek.
Şimdi alın 2024 yılında ödemeye başlayın! 75.000 TL nakit saniyesinde hesaplarda... Pandemi nedeniyle devlet tarafından şirketlere destekler sağlanmaya devam ediyor. Mikro şirketlere 30 bin TL, küçük şirketlere 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek sağlanıyor. Şirketler bu kredilerin geri ödemesine 2024 yılında başlayacaklar ve 4'er ay arayla 6 taksitte ödeyecekler. Başka bir deyişle kredilerin ödemesi 2026 yılında tamamlanmış olacak. Bu krediden koronavirüs salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler yararlanabilecek.
Programın ilk aşamasında pandemiden en çok etkilenen işletmelerden, 2020 yılında 2019'a göre ciro kaybı yaşayanlar yararlanabiliyordu. Desteğin ikinci fazında ciro kaybı şartı kaldırılarak, ciro artışı olmayanların da yararlanması öngörüldü. Yani 2020'de 2019'a göre net satış hasılatı karşılaştırıldığında, gelir artışı olmayan işletmeler bu programdan yararlanabilecekler.
İKİNCİ DESTEK DE ALINABİLECEK
İlk programdan farklı olarak bu kez İşe Devam Kredisinden 250 bin liraya kadar kullanmış olan işletmeler ile daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi almış olan işletmeler de ikinci destekten yararlanabilecekler. Kamuya olan borcunu yapılandıracağını bildiren işletmelerin başvurusu alınacak, ancak ödeme aşamasında borcun yapılandırıldığı tespit edildikten sonra ödeme yapılacak.
4'ER AY ARAYLA 6 TAKSİT
Arada bankanın olmayacağı destek paketinde, firmaların parası KOSGEB tarafından birbirini takip eden 3 ay içinde ödenecek. Mikro işletmeler 30 bin lira, küçük işletmeler ise 75 bin lira destek alacak. Firmalar bu kredilerin geri ödemesine 2024 yılında başlayacaklar ve 4'ey ay arayla 6 taksitte ödeyecekler. Başka bir ifade ile kredilerin ödemesi 2026 yılında tamamlanmış olacak.