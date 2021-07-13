Vatandaşa şifa olacak faizsiz kredi atağı! Şimdi alın 2024 yılında ödemeye başlayın! 75.000 TL nakit saniyesinde hesaplarda...

İKİNCİ DESTEK DE ALINABİLECEK

İlk programdan farklı olarak bu kez İşe Devam Kredisinden 250 bin liraya kadar kullanmış olan işletmeler ile daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi almış olan işletmeler de ikinci destekten yararlanabilecekler. Kamuya olan borcunu yapılandıracağını bildiren işletmelerin başvurusu alınacak, ancak ödeme aşamasında borcun yapılandırıldığı tespit edildikten sonra ödeme yapılacak.