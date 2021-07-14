SGK emekli maaşları ne zaman verilecek? SSK, BAĞ-KUR tahsis numarası ile sorgulama! 2021 Temmuz emekli maaşı hesaplama!

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

"17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

Emekli sandığı 3.276 TL