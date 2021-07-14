Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.07.2021 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 08:56
    ABONE OL

    SGK emekli maaşları ne zaman verilecek? SSK, BAĞ-KUR tahsis numarası ile sorgulama! 2021 Temmuz emekli maaşı hesaplama!

    Gündemde yoğun bir şekilde SGK emekli maaşları ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Kurban Bayramı öncesinde maaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak ve zamlı olarak maaşlarını alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak memur ve emeklilerin maaşında artış yapılmıştı. SSK, BAĞ-KUR tahsis numarası ile sorgulama! 2021 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli maaşlarının yatacağı tarih nedir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    SGK emekli maaşları ne zaman verilecek?

    SGK emekli maaşları ne zaman verilecek? SSK, BAĞ-KUR tahsis numarası ile sorgulama! 2021 emekli maaşı hesaplama sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 2021 Temmuz emekli ve memurların zamlı maaşları da belli oldu. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi ne zaman emekli maaşlarını alacaklarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

    Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

    "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

    Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

    En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

    2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

    Emekli sandığı 3.276 TL

        EMEKLİLİKTE SGK SİGORTA TAHSİS NO NEDİR?

        Emekli olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu birer sigorta tahsis numarası verir. Sigorta tahsis numarasının emekli olan kişilere verilmesinin sebebi ise emekli maaşı alacak olan kişilerin bir tane numara kullanılarak kolayca takip edilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda emeklilere verilen sigorta tahsis numarası kişilerin hesabına emekli maaşının ne zaman yatacağını da belirlemektedir.

        Emeklilerin sigorta tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde emeklilerin maaşları verilmektedir. Emekli olan kişiler kendilerine ait olan sigorta tahsis numaralarını öğrenmeleri halinde online olarak kendisine hangi tarihlerde emekli maaşının verileceğini kolayca bulabilirler.

        EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

        Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Faik Öztrak’ın attığı temel toprakla kapandı
        Haberler Ekonomi SGK emekli maaşları ne zaman verilecek? SSK, BAĞ-KUR tahsis numarası ile sorgulama! 2021 Temmuz emekli maaşı hesaplama!