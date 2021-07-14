SGK emekli maaşları ne zaman verilecek? SSK, BAĞ-KUR tahsis numarası ile sorgulama! 2021 Temmuz emekli maaşı hesaplama!

SGK emekli maaşları ne zaman verilecek? SSK, BAĞ-KUR tahsis numarası ile sorgulama! 2021 emekli maaşı hesaplama sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 2021 Temmuz emekli ve memurların zamlı maaşları da belli oldu. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi ne zaman emekli maaşlarını alacaklarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:
"17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:
Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL
En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL
2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL
Emekli sandığı 3.276 TL