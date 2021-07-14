Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaşlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından dakika dakika takip ediliyor. Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak olan memurlar yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. Peki, eemur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yıl başında yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.
İşte memur maaşlarında son durum;
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
|MEMUR MAAŞLARI
|(Net / TL)
|UNVAN VE DERECE
|Ocak
|Temmuz
|Vali
|14.835
|16.089
|Genel müdür (1/4)
|14.917
|16.177
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|7.862
|8.526
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.866
|5.277
|Öğretmen (1/4)
|6.074
|6.587
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|13.671
|14.826
|Başkomiser (3/1)
|7.858
|8.522
|Polis memuru (8/1)
|6.883
|7.465
|Uzman doktor (1/4)
|9.337
|10.126
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.893
|6.391
|Mühendis (1/4)
|8.025
|8.703
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|5.063
|5.491
|Araştırma görevlisi (7/1)
|7.621
|8.265
|Vaiz (1/4)
|6.311
|6.844
|Avukat (1/4)
|7.663
|8.311
|En düşük memur maaşı
|4.500
|4.880
|Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
|kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
|2 çocuk yardımı esas alınmıştır
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL'den 4 bin 880 TL'ye yükseldi.