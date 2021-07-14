Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaşlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından dakika dakika takip ediliyor. Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak olan memurlar yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. Peki, eemur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yıl başında yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.

İşte memur maaşlarında son durum;