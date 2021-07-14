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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 08:28
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    • 14.07.2021 08:39
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    Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, memur maaşları yüzde 8.45 oranında zamlandı. Şimdi maaşların ödeneceği gün merak konusu oldu. Peki, memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    Memur maaşları ne zaman yatırılacak?

    Memur maaşlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından dakika dakika takip ediliyor. Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak olan memurlar yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. Peki, eemur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yıl başında yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.

    İşte memur maaşlarında son durum;

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    MEMUR MAAŞLARI
    (Net / TL)
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 14.835 16.089
    Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
    Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
    Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
    Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
    Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
    Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
    Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
    Mühendis (1/4) 8.025 8.703
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
    Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
    Vaiz (1/4) 6.311 6.844
    Avukat (1/4) 7.663 8.311
    En düşük memur maaşı 4.500 4.880
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

    Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL'den 4 bin 880 TL'ye yükseldi.

        MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.

        Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

        Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

        2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

            Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

            Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

            Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.
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            Haberler Ekonomi Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?