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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 11:27
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    • 14.07.2021 11:27
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    OBA Market, Azerbaycan'ın en büyük marketler zinciri oldu

    Kardeş vatan Azerbaycan’da 2016 yılında kurulan OBA Market 900'üncü şubesini açarak ülkenin en fazla şubesi olan market zinciri unvanını elde etti. OBA Market ülke genelinde müşterilerin de beğenisini kazandı.

    OBA Market, Azerbaycan'ın en büyük marketler zinciri oldu

    OBA Market, 2016'dan beri Azerbaycan'da market alanında yenilikler yaparak hızla büyüyen bir ağ haline geldi. Devamlı düşük fiyatlar ve yüksek kaliteli ürünler sunan "OBA" marketler zinciri, müşterilerinin de beğenisini kazandı. Azerbaycan'ın hemen hemen her yerinde şube açan ve müşterilere hizmet veren marketler zinciri, 2020'de stratejisini değiştirerek indirimli market modelini terk ederek komşu market stratejisini seçti. Bu stratejiyi seçerken temel amacı, müşteriler için mümkün olan en düşük fiyata kaliteli ürünler sunmak ve mesafe açısından en yakın marketler zinciri haline gelmekti.

    Yeni stratejisi ile Azerbaycan halkından da yoğun ilgi gören OBA Market'in şube sayısı 900'ün üzerine çıktı. OBA Market'in slogan olarak da; "Ülkemizin her köşesi, OBA'mızın adresi" belirlendi.

    OBA MARKET HER GEÇEN GÜN DAHA MODERN HALE GELİYOR
    Bugün OBA Market'in sosyal medya hesaplarına bakacak olursak, ağın neredeyse her gün değiştiğini ve geliştiğini görebiliriz. OBA Market, 2020 yılında başlattığı değişiklikler sonucunda kısa süre önce kullanıcılarına yönelik bir mobil uygulama başlattı. Mobil uygulama ile müşteriler para iadesi ve özel hediyeler kazanabiliyorlar.

    Ayrıca müşteriler, yenilikleri takip etmek için önümüzdeki günlerde tamamen güncellenecek olan obamarket.az web sitesini kullanabilirler. Müşteriler, bu site üzerinden yeni ve mevcut kampanyalar, iş pozisyonları, haberler ve "OBA" marketler zincirinde satılmakta olan ürünler hakkında detaylı bilgi edinebiliyorlar.

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