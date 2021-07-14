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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 08:57
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    • 14.07.2021 09:00
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    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 Temmuz evde bakım aylığı yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ödeme alan vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım aylığı ödeme günleri merakla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 Temmuz evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

    Evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak?

    Evde bakım maaşının yatırılacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek ödemelerin öne çekildiğini ifade etti. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 Temmuz evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte merak edilen detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık." bilgisini verdi.

    İşte detaylı açıklama;

    Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başına sürdüremeyen, ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

    Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan, ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ÖDEME TARİHİNİ ÖNE ÇEKTİK"

        Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık." bilgisini verdi.

        Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında bu ay 893,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

            EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

            Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
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            Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 Temmuz evde bakım aylığı yatan iller hangileri?