Evde bakım maaşının yatırılacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek ödemelerin öne çekildiğini ifade etti. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 Temmuz evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte merak edilen detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık." bilgisini verdi.

İşte detaylı açıklama;