Evde bakım maaşının yatırılacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek ödemelerin öne çekildiğini ifade etti. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 Temmuz evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte merak edilen detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık." bilgisini verdi.
İşte detaylı açıklama;
Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başına sürdüremeyen, ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.
Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan, ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz." ifadelerini kullandı.