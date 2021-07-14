Hazine ve Maliye Bakanlığından kritik döviz hamlesi! Artık ücret kamuya aktarılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni hamlesi ile döviz bürolarındaki "hava parası"nın Hazine'ye aktarılacağı ifade edildi. Alınan kararla, herkesin gelişigüzel döviz bürosu açamayacağı ifade edilirken, döviz bürolarına faaliyet izni, yetki verilmesinde katılımcıların mali gücünün tespiti, piyasaya girişlerini kontrol amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ücret alabilecek.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, yeni döviz bürosu açmak için 2019'dan bu yana izin verilmediğini belirterek, "Piyasada çok ciddi ölçüde 'hava parası' denen mekanizmayla kendi aralarında hisse gelirlerinin olduğunu gözlemedik. Hisse devir mekanizmalarına belli ölçüde müdahale etmek suretiyle buradaki 'hava paralarını kamuya aktaralım' düşüncesi doğdu." dedi. Gül, piyasada arbitraj çerçevesinde aşağı yukarı 400 bin dolar civarında bir hisse devri olduğunu söyledi.
İKİ YILDIR İZİN VERİLMİYOR
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle döviz bürolarında yeni dönem başlıyor. Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi veriliyor. Bakan Yardımcısı Gül ile Finansal Piyasalar Kambiyo Genel Müdürü Murat Zaman Komisyon görüşmeleri sırasında düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Yeni döviz bürosu açmak için yetkili müesseseye izin verilmediğini belirten Gül, "İki yıldır döviz bürolarının başvurularını değerlendirmiyoruz. Düzenlemeyle birlikte uygulamanın usul ve esasları kamuoyuyla paylaşılacak. Kim nerede, ne açarsa standartlar, şartlar belirlenecek, ilan edilecek" diye konuştu.