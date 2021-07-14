TENMAK personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? TENMAK işçi alımı başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi…

TENMAK personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? TENMAK işçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına eleman alımı yapacak ve genel, özel şartları duyurdu. Bu gelişme üzerine TENMAK personel alımı ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
2021 TENMAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TENMAK bünyesine 2 aşçı yardımcısı, 10 güvenlik görevlisi, 8 temizlik görevlisi alacak. Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecek.
Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Daha sonra kura çekimi yapılacak.
*Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Kurumumuza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacak.
*Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Kurumumuza gönderilecektir.
*İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
*Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.tenmak.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacak.
*Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 16 Ağustos günü saat 16.30'da Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlık binası toplantı odasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Adaylar salgın nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklar.