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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 10:29
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    • 14.07.2021 10:31
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    TENMAK personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? TENMAK işçi alımı başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi…

    İş arayan binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) personel alımı yapacağını duyurdu. Hangi kadrolar için yapılacağı, genel ve özel şartlar da açıklanınca hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Peki TENMAK personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? TENMAK işçi alımı başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisinin yanı sıra başka hangi kadrolara eleman alınacak, sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte TENMAK personel alımına ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    TENMAK personel alımı 2021 başvurusu ne zaman?

    TENMAK personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? TENMAK işçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına eleman alımı yapacak ve genel, özel şartları duyurdu. Bu gelişme üzerine TENMAK personel alımı ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

    2021 TENMAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    TENMAK bünyesine 2 aşçı yardımcısı, 10 güvenlik görevlisi, 8 temizlik görevlisi alacak. Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

    Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Daha sonra kura çekimi yapılacak.

    *Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Kurumumuza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacak.

    *Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Kurumumuza gönderilecektir.

    *İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    *Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.tenmak.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacak.

    *Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 16 Ağustos günü saat 16.30'da Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlık binası toplantı odasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Adaylar salgın nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklar.

        GENEL ŞARTLAR

        1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

        2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

        3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

        4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

        6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

        7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

        8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

        9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

        10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
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        Haberler Ekonomi TENMAK personel alımı 2021 başvurusu ne zaman? TENMAK işçi alımı başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi…