Çeyrek, gram altın fiyatı canlı: 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14-22 ayar bilezik fiyatı

Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altındaki son alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.320,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 yükselişle 500,90 liradan işlem görmüştü. Peki, 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14-22 ayar bilezik fiyatı
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ GRAM FİYATI 503 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 502,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.