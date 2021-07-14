Çeyrek, gram altın fiyatı canlı: 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14-22 ayar bilezik fiyatı

Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altındaki son alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.320,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 yükselişle 500,90 liradan işlem görmüştü. Peki, 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14-22 ayar bilezik fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?