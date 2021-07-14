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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 11:32
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    • 14.07.2021 11:32
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    Çeyrek, gram altın fiyatı canlı: 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14-22 ayar bilezik fiyatı

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri birikimi olanlar tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor. Peki, 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 14-22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı canlı

    14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu?

    Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altındaki son alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.320,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 yükselişle 500,90 liradan işlem görmüştü. Peki, 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14-22 ayar bilezik fiyatı

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ GRAM FİYATI 503 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,3 liradan tamamladı.

    Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 502,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

        Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

        Fed Başkanı Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumda vereceği mesajların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

        AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 artışla 500,90 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.320,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 yükselişle 500,90 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 500 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 499 bin 600 lirayı, en yüksek ise 501 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 500 bin liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 363 milyon 590 bin 634,41 lira, işlem miktarı ise 727,13 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 407 milyon 476 bin 657,14 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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