Bu sene alınabilecek en ucuz sıfır arabaların listesi! FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen... Almada yanında yat dedirten kampanyalar!

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır vasıtalarla beraber ikinci el taşıtların maliyetleri de çoğalmaya başladı. İkinci el otomobillerin maliyetleri normalin bir hayli üstüne çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan talep kasveti, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği şartlar maliyetlerin her geçen gün çoğalmasına neden oluyor.

Ayrıca son dönemde kurda yaşanan artış ve pandemi nedeni ile üretimde yaşanan sıkıntılar araç fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Bu artışlar Türkiye piyasasında yüzde 50'lik vergi diliminde yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa sunulan araç kalmamasına neden oldu. İşte FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen fiyatları...