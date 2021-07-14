Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.07.2021 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 08:35
    ABONE OL

    Bu sene alınabilecek en ucuz sıfır arabaların listesi! FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen... Almada yanında yat dedirten kampanyalar!

    Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, temmuz ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırırken fiyatlar gün geçtikçe artıyor. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, Temmuz ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! Öte yandan ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme otomotiv firmaları tarafından en çok beklenen talepler arasında yerini aldı. Türkiye de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bu sene alınabilecek en ucuz sıfır arabaların listesi!

    Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır vasıtalarla beraber ikinci el taşıtların maliyetleri de çoğalmaya başladı. İkinci el otomobillerin maliyetleri normalin bir hayli üstüne çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan talep kasveti, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği şartlar maliyetlerin her geçen gün çoğalmasına neden oluyor.
    Ayrıca son dönemde kurda yaşanan artış ve pandemi nedeni ile üretimde yaşanan sıkıntılar araç fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Bu artışlar Türkiye piyasasında yüzde 50'lik vergi diliminde yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa sunulan araç kalmamasına neden oldu. İşte FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen fiyatları...


    TEMMUZ AYI TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ARABA LİSTESİ

    İndirimli fiyata otomobil almak isteyenlerin beklediği, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarının açıklanması, birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Koronavirüsten dolayı üretim durduran üreticilerin tekrar üretime başlamasıyla, sıfır otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyenler, otomotiv markaların güncel fiyat listesinin tamamını beklemeye başladı. En çok araştırılan araba markalarından birisi olan FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor.

    2021 Temmuz ayı fiyatları

    Honda 1.6L Benzin Otomatik Elegance 312.600 TL

    KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel 175.900 TL

            Peugeot 208 199.000 lira

            Renault Clio 169.900 lira

            ÖTV İndirimi veya ÖTV Matrahında Bir Değişiklik Olacak Mı?

            ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme otomotiv firmaları tarafından en çok beklenen talepler arasında yerini aldı. Türkiye de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni matrahı 130 bin TL'nin altında kalmayacağı belirtiliyor ve araçların yüzde 80 vergi dilimine gireceği ifade ediliyor. Bu da araçların 50 ila 80 bin TL arasında zamlanması anlamına geliyor. Sektörün önde gelenleri ise ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında acil düzeltmeye gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

            Yüzde 50'lik ÖTV Matrahı 145 Bin TL'ye Yükselecek Mi?

            Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel alt donanım paketlerine sahip araç modellerini yüzde 50'lik ÖTV dilimde tutabildiklerini vurgulayarak konuya ilişkin şu açıklamada bulundu;

            "Hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" Ayrıca Berkel sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL'den yukarı çekilmesi yani üst limitin 140-145 bin TL'ye çıkartılmasını talep ettiklerini açıkladı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            15 Temmuz'un 5. yılında saygıyla anıyoruz!
            Haberler Ekonomi Bu sene alınabilecek en ucuz sıfır arabaların listesi! FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen... Almada yanında yat dedirten kampanyalar!