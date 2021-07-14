Bu sene alınabilecek en ucuz sıfır arabaların listesi! FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen... Almada yanında yat dedirten kampanyalar!

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır vasıtalarla beraber ikinci el taşıtların maliyetleri de çoğalmaya başladı. İkinci el otomobillerin maliyetleri normalin bir hayli üstüne çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan talep kasveti, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği şartlar maliyetlerin her geçen gün çoğalmasına neden oluyor.
Ayrıca son dönemde kurda yaşanan artış ve pandemi nedeni ile üretimde yaşanan sıkıntılar araç fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Bu artışlar Türkiye piyasasında yüzde 50'lik vergi diliminde yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa sunulan araç kalmamasına neden oldu. İşte FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen fiyatları...
TEMMUZ AYI TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ARABA LİSTESİ
İndirimli fiyata otomobil almak isteyenlerin beklediği, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarının açıklanması, birçok vatandaşı heyecanlandırdı. Koronavirüsten dolayı üretim durduran üreticilerin tekrar üretime başlamasıyla, sıfır otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyenler, otomotiv markaların güncel fiyat listesinin tamamını beklemeye başladı. En çok araştırılan araba markalarından birisi olan FİAT, Citroen, Kia, Honda, Dacia, Citroen Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor.
2021 Temmuz ayı fiyatları
Honda 1.6L Benzin Otomatik Elegance 312.600 TL
KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel 175.900 TL