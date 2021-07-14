Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.07.2021 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 16:25
    ABONE OL

    Doğu Ekspresi seferlere başladı mı? Doğu Ekspresi nedir, hangi güzergahlardan geçiyor, bilet fiyatları ne kadar?

    Sıklıkla araştırılan bilgiler arasında Doğu Ekspresi seferlere başladı mı? Sorusu yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden tüm dünya gibi ülkemizde de önlemler alınmış ve kısıtlamalar yapılmıştı. Bir seneden fazla süredir Doğu Ekspresi seferleri de durmuştu ve 1 Temmuz itibariyle normalleşme başlayıp yasaklar kalkınca hizmete yeniden başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Peki Doğu Ekspresi nedir, hangi güzergahlardan geçiyor, bilet fiyatları ne kadar?

    takvim.com.tr
    Doğu Ekspresi seferlere başladı mı?

    Doğu Ekspresi seferlere başladı mı? Doğu Ekspresi nedir, hangi güzergahlardan geçiyor, bilet fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TCDD'nin en uzun rotalarından biri olan ve pandemiden dolayı yasaklanan hizmetlerden biri olan Doğu Ekspresi tren seferlerinin yeniden hizmet verip vermediği en çok merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer aldı. İşte detaylar…

    DOĞU EKSPRESİ SEFERLERE BAŞLADI MI?

    2020 Mart ayından bu yana covid 19 önlemleri kapsamında hizmeti duran Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı.

    Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti. Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi. Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.

    DOĞU EKSPRESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NASIL?

    Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün işlemekte, pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Kuşetli vagonlarda 10 Kompartıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmektedir. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafında verilmekte olup, kompartımandaki koltuklar istenildiğinde yatak olarak kullanılabilmektedir. Yemekli vagonda 14 masa 47-52 arasında değişen oturma yeri bulunmaktadır.

    Trenin geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler, fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerdendir. En yoğun sezon yaz dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde pulman vagonlarla yapılmaktadır. Kış aylarında ise yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, Üniversite öğrencileri, Öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmaktadır. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 24 saat içerisinde tamamlamaktadır.

        Doğu Ekspresi içerisinde yer alan yemekli vagonlar ise 4'er kişilik masalardan oluşuyor. Yemekli vagonun içerisinde kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve sıcak/soğuk içecekler yer alıyor. Restoranın belirli bir açılış- kapanış saati bulunmuyor. 7/24 yolcuların hizmetine açık.

        BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        2+1 Pulman (1. Mevki) 58 TL
        Örtülü Kuşet 1. Mevki 58 TL

        Doğu Ekspresi örtülü kuşetli (yataklı) vagon 2021 bilet fiyatları:

        Tam: 78 TL
        Öğretmen, öğrenci, basın ve 60-64 yaş: 69.50 TL
        65 yaş ve üstü ile çocuk (7-12 yaş): 49 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TCMB faiz kararı kaç oldu?
        Haberler Ekonomi Doğu Ekspresi seferlere başladı mı? Doğu Ekspresi nedir, hangi güzergahlardan geçiyor, bilet fiyatları ne kadar?