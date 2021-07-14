Doğu Ekspresi seferlere başladı mı? Doğu Ekspresi nedir, hangi güzergahlardan geçiyor, bilet fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TCDD'nin en uzun rotalarından biri olan ve pandemiden dolayı yasaklanan hizmetlerden biri olan Doğu Ekspresi tren seferlerinin yeniden hizmet verip vermediği en çok merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer aldı. İşte detaylar…
DOĞU EKSPRESİ SEFERLERE BAŞLADI MI?
2020 Mart ayından bu yana covid 19 önlemleri kapsamında hizmeti duran Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı.
Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti. Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi. Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.
DOĞU EKSPRESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NASIL?
Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün işlemekte, pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Kuşetli vagonlarda 10 Kompartıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmektedir. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafında verilmekte olup, kompartımandaki koltuklar istenildiğinde yatak olarak kullanılabilmektedir. Yemekli vagonda 14 masa 47-52 arasında değişen oturma yeri bulunmaktadır.
Trenin geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler, fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerdendir. En yoğun sezon yaz dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde pulman vagonlarla yapılmaktadır. Kış aylarında ise yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, Üniversite öğrencileri, Öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmaktadır. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 24 saat içerisinde tamamlamaktadır.