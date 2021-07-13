Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları 1 milyona yaklaşan 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilere müjde vermeye hazırlanıyor. İşte üzerinde çalışılan yenilikler...

TAYİN HAKKI: Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaya göre; eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işçiler çalıştıkları bakanlıklarda iller arasında yer değiştirebilecek. Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı şehre tayin edilebilecek.

BECAYİŞ TALEBİ: Sürekli işçiler iller arasında becayiş yolu ile kendi aralarında da yer değiştirebilecek.

DİPLOMAYA GÖRE İŞ: Halen temizlik görevlisi olarak çalışan sürekli işçilerden üniversite mezunu olanlar büro personeli olabilecek.

GEÇİCİ GÖREV FORMÜLÜ: Sürekli işçiler kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği çerçevesinde 1 yıl süre ile geçici görevlendirebilecek. İl değişimi olabilecek.