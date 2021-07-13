Emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte tarihler!

Emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi maaşlarını ne zaman alabileceklerini merak ediyordu. Emeklilerin maaşlarını alacağı tarihe ilişkin bilgi verildi. İlk önce SSK emeklileri daha sonra Bağ-Kur emeklileri için maaşlar ödenecek. Hesaplara yatırılacak parada bayram ikramiyeleri de olacak.
MAAŞLAR ZAMLI ÖDENECEK!
Memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45'lik (8.45-3=5.45) fark eklenecek.
Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022'ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.
2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı.
SSK'lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.