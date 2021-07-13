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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 07:41
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    • 13.07.2021 07:41
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    Emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte tarihler!

    Emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? sorularına emekli vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Bayramdan önce maaş alıp alamayacağını merak eden emekliler için tarih geldi. Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin hangi tarihte maaş alacağına dair açıklama yapılmıştı. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş alacağı tarihe ilişkin bilgiler verildi. Yaklaşık 12 milyon emekli aynı zamanda bayram ikramiyesini de alabilecek.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte tarihler!

    Emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi maaşlarını ne zaman alabileceklerini merak ediyordu. Emeklilerin maaşlarını alacağı tarihe ilişkin bilgi verildi. İlk önce SSK emeklileri daha sonra Bağ-Kur emeklileri için maaşlar ödenecek. Hesaplara yatırılacak parada bayram ikramiyeleri de olacak.

    MAAŞLAR ZAMLI ÖDENECEK!

    Memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45'lik (8.45-3=5.45) fark eklenecek.

    Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022'ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.

    2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı.

    SSK'lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

        Maaşını 1-5 Temmuz'da çekmiş olan memur emeklileri, zam farkını 15 Temmuz'da alacak. Ayrıca aynı tarihte 1.100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek.

        EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        SSK'lı emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz'da (bugün), maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz'da yatırılacak.

        Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz'da toplu olarak çekecek.

        SGK BAŞKANI DA AÇIKLADI!

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Twitter hesabından Kurban Bayramı ikramiyelerine dair müjdeyi verdi.

        2021 yılı Kurban Bayramının 20,21,22,23 Temmuz tarihlerine denk gelmesi nedeniyle 4-a (SSK) kapsamında aylık alanların zamlı Temmuz Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günleri öne çekildi.

        Yılmaz, "Kurban Bayramı ikramiyelerini ve temmuz aylıklarını erken ödüyoruz. Bu vesile ile baş tacı emeklilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum." açıklamasında bulundu.
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        Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
        Haberler Ekonomi Emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte tarihler!