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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 07:06
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    • 13.07.2021 07:06
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    Evde bakım maaşı 13 Temmuz yatan iller! Evde bakım parası ne zaman yatacak?

    13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar Temmuz ayı maaşlarının yatıp yatmadığını sorguluyor. 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, evde bakım parası hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı 13 Temmuz yatan iller! Evde bakım parası ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller 13 Temmuz! Evde bakım parası ne zaman yatacak? Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar Temmuz ayı maaşlarını bekliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için ödenen evde bakım maaşı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    13 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    EVDE BAKIM NE ZAMAN YATAR?

    Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.

    Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor.

    12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı 13 Temmuz yatan iller! Evde bakım parası ne zaman yatacak?