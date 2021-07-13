13 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan işlem görmüştü. 10,2840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2860 lira olarak belirlenmişti. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?