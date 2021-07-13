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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 08:43
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    • 13.07.2021 08:43
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    13 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    Sabahın ilk saatleriyle birlikte döviz kurlarında yaşanan son dakika hareketliliği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar/TL dün yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6560'tan işlem görmüştü. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,2860 liradan haftaya başlamıştı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 13 Temmuz canlı döviz kurları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Haftanın ikinci işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan işlem görmüştü. 10,2840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2860 lira olarak belirlenmişti. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

    Avrupa borsaları, bu hafta ABD bankalarından gelecek ikinci çeyrek mali verilere ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 artışla 461,00 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 artarak 7.125,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 değer kazanarak 15.790,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46'lIk artışla 6.559,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92'lik yükselişle 25.283,20 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,152'lİk düşüşle 1,1860 seviyelerinden işlem gördü.

    İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, daha önceden planlandığı gibi 19 Temmuz tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını bildirdi.

        Bununla birlikte, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde (AB) Kovid-19'un daha bulaşıcı ve dirençli olduğu bilinen delta varyantına ilişkin endişeler halen devam ediyor.

        Brüksel'de Avro Grubu toplantısına katılan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise AB üyesi ülkelere kurumlar vergisi için küresel anlaşmayı imzalama çağrısında bulundu.

        ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 502 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 496 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 417 milyon 773 bin 472,00 lira, işlem miktarı ise 832,03 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 436 milyon 792 bin 93,77 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Halkbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

            SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

            İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,2860 liradan haftaya başladı.

            Serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan satılıyor. 10,2840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2860 lira olarak belirlendi.

            Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2800 lira olmuştu.
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