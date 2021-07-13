13 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan işlem görmüştü. 10,2840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2860 lira olarak belirlenmişti. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI
Avrupa borsaları, bu hafta ABD bankalarından gelecek ikinci çeyrek mali verilere ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 artışla 461,00 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 artarak 7.125,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 değer kazanarak 15.790,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46'lIk artışla 6.559,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92'lik yükselişle 25.283,20 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,152'lİk düşüşle 1,1860 seviyelerinden işlem gördü.
İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, daha önceden planlandığı gibi 19 Temmuz tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını bildirdi.