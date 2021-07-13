Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.07.2021 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2021 10:12
    ABONE OL

    Ekonomide çarklar dönüyor! Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1.3, yıllık yüzde 40.7 arttı

    Son dakika... Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1.3, yıllık yüzde 40.7 arttı. Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

    Ekonomide çarklar dönüyor! Dikkat çeken artış

    Sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 40,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.



    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
    Haberler Ekonomi Ekonomide çarklar dönüyor! Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1.3, yıllık yüzde 40.7 arttı