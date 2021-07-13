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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 10:27
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    • 13.07.2021 10:27
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    Bakanlık açıkladı! 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?

    Son günlerde bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada 500 TL bayram harçlığı açıklamaları vatandaşları böyle bir uygulamanın olup olmadığını araştırmaya sevk etti. Son günlerde "Bayram harçlığı e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?" sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında tüm bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar resmi makamlardan yapılmış açıklamalara odaklandı. Peki, 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 500 TL bayram harçlığına dair detaylar belli oldu. 500 TL bayram harçlığı verilecek mi sorusunun yanıtı böylece netlik kazandı.

    500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Bakanlık açıkladı!

    Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken sosyal medyada ve bazı sitelerde 500 TL bayram harçlığı iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte böyle bir ödemenin olup olmadığı vatandaşların aklına geldi. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan olan Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 500 TL bayram harçlığı iddialarının ardından vatandaşlar resmi makamlardan yapılan açıklamaları öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı? İşte merak edilenler...

    500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

    500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bilindiği üzere 65 yaşını dolduran, kimsesiz kalmış kişilerin başvuruda bulunacağı gibi, afet ve acil duruma maruz kalmış aynı zamanda dar gelirli aileler başvuruda bulunacakları ileri sürülmüştü.

    İşte yapılan açıklama;

    Öte yandan geçtiğimiz yılda çıkan bayram harçlığı haberlerine karşın İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak resmi olmayan asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

    2020 yılında yapılan duyuruda ise "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır." ifadelerine yer verilmişti.

    Bu kapsamda 500 TL bayram harçlığı ödemesi yapıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.

    BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI

    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    * Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

        * Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

        * Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

        * Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.

        EMNİYET'TEN 'BAYRAM HARÇLIĞI' UYARISI

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

            Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

            SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
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            Haberler Ekonomi Bakanlık açıkladı! 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?