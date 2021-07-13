Bakanlık açıkladı! 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken sosyal medyada ve bazı sitelerde 500 TL bayram harçlığı iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte böyle bir ödemenin olup olmadığı vatandaşların aklına geldi. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan olan Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 500 TL bayram harçlığı iddialarının ardından vatandaşlar resmi makamlardan yapılan açıklamaları öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı? İşte merak edilenler...
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?
500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bilindiği üzere 65 yaşını dolduran, kimsesiz kalmış kişilerin başvuruda bulunacağı gibi, afet ve acil duruma maruz kalmış aynı zamanda dar gelirli aileler başvuruda bulunacakları ileri sürülmüştü.
İşte yapılan açıklama;
Öte yandan geçtiğimiz yılda çıkan bayram harçlığı haberlerine karşın İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak resmi olmayan asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.
2020 yılında yapılan duyuruda ise "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır." ifadelerine yer verilmişti.
Bu kapsamda 500 TL bayram harçlığı ödemesi yapıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.
BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.