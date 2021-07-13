Bakanlık açıkladı! 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken sosyal medyada ve bazı sitelerde 500 TL bayram harçlığı iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte böyle bir ödemenin olup olmadığı vatandaşların aklına geldi. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan olan Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 500 TL bayram harçlığı iddialarının ardından vatandaşlar resmi makamlardan yapılan açıklamaları öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? 500 TL bayram harçlığı parası e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı? İşte merak edilenler...

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bilindiği üzere 65 yaşını dolduran, kimsesiz kalmış kişilerin başvuruda bulunacağı gibi, afet ve acil duruma maruz kalmış aynı zamanda dar gelirli aileler başvuruda bulunacakları ileri sürülmüştü.

İşte yapılan açıklama;