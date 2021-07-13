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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 08:41
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    • 14.07.2021 08:43
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    4D'li taşeron işçi son dakika: Taşerona müjde üstüne müjde! 4/D'li işçi toplu sözleşme hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı teklifi!

    4D'li taşeron işçi son dakika: Taşerondan kadroya geçen sürekli işçilere müjdeli haber geliyor. Sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı sunulacak. Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden daha fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafından, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini yapıldı. Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL miktarları arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alan kişilere ise 60 TL olarak önerildi.

    takvim.com.tr
    4/D'li işçi toplu sözleşme hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı teklifi...

    4D'li taşeron işçi son dakika: Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı sayıları 1 milyona yaklaşan 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilere müjde vermeye hazırlanıyor. Çalışma Bakanlığı'nda uzman bir kadro tarafından üzerinde çalışılan düzenlemelerin detaylar belli olmaya başladı. Çalışma tamamlandığında karar makamlarına sunulacak… Öte yandan hükümet tarafından, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini yapıldı. Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL miktarları arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alan kişilere ise 60 TL olarak önerildi.


    MÜJDE 1

    TAYİN HAKKI:

    Hazırlanan düzenlemeye göre; sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı getiriliyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaya göre, eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işçilerin çalıştıkları bakanlıklarda iller arasında yer değiştirebilecek. Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek.

    MÜJDE 2

    BECAYİŞ TALEBİ:

    İller arasında sürekli işçiler becayiş yolu ile yer değiştirebilecek. Yani örneğin Adana'daki bir işçi Balıkesir'e Balıkesir'deki bir işçi de Adana'ya gitmek istiyorsa bu iki işçi yer değiştirebilecek.

    MÜJDE 3

    DİPLOMAYA GÖRE İŞ:

    Halen temizlik görevlisi olarak çalışan sürekli işçilerden üniversite mezunu olanlar sürekli işçi kadrosunda büro personeli olabilecek.

        MÜJDE 4

        GEÇİCİ GÖREV FORMÜLÜ:

        Kamu kurumlarının hizmet ihtiyacı çerçevesinde Sürekli işçiler kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği çerçevesinde 1 yıl süre ile geçici görevlendirebilecek. Eş, sağlık durumu gibi nedenlerle başka illere gitmek isteyenlerin talepleri bu çerçevede yerine getirilecek.

        4D'Lİ TAŞERON İŞÇİ MAAŞI

        Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden daha fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

        Aralarında bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde toplu iş sözleşmesi zam teklifi geldi.

        Hükümet tarafından, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini yapıldı. Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL miktarları arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alan kişilere ise 60 TL olarak önerildi.

        Buna göre ilk 6 ay yüzde 9 ikinci ay ise yüzde 5 + enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısmın tamamı uygulanmış olacak. Türk-İş, zam teklifiyle ilgili yapmış olduğu bir değerlendirmede "Hükümetin sunduğu rakam beklentimizin çok altında görünüyor" düşüncesini belirtti. Türk-İş ve Hak-İş, daha önce kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebinde bulunmuştu.

        İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu bir ay civarı değerlendirmekte olan TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başlamıştı. Yapılacak değerlendirmede, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunmuş olacak. TÜHİS'in yapacağı teklifin sonrasında hareketlenecek zam pazarlığının ise Temmuz ayının ortasına doğru sonuçlanması beklenmekte.
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        Haberler Ekonomi 4D'li taşeron işçi son dakika: Taşerona müjde üstüne müjde! 4/D'li işçi toplu sözleşme hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı teklifi!