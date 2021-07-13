Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi! Artvin Yusufeli 2 bin 654 konut iş yeri kura çekiliş sonuçları!

Noter huzurunda çekilecek olan kuralar 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 13 Temmuz'da köylerin kura çekimi yapılırken, 14 Temmuz'da ise ilçe merkezinin kura çekimi yapılacak.

Hak sahibinin hangi bölgede kaçıncı kat hangi dairede kalacağını belirleyecek olan kura öncesi ilçe halkı oldukça heyecanlı. Kim kuranın noter huzurunda adil bir ortamda olmasından dolayı içerinin rahat olduğunu ifade ederken kimi de "Önemli olan komşuluk" dedi.