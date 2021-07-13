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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 08:43
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    • 13.07.2021 08:43
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    Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi! Artvin Yusufeli 2 bin 654 konut iş yeri kura çekiliş sonuçları!

    Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi! Artvin Yusufeli konut iş yeri kura sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplamda 2 bin 654 hak sahibinin belli olacağı kura çekilişinin ilk etabı 13 Temmuz günü saat 09:00’da başlıyor. Türkiye’nin en büyük iskan projesinde, konut ve iş yerlerinin belirleneceği kura çekimi 13-14 Temmuz’da yapılacak. İşte; Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi!

    takvim.com.tr
    Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi!

    Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? Türkiye'nin en büyük iskan projesinde kura çekilişi başlıyor. 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak kura çekilişiyle, hak sahibinin hangi bölgede kaçıncı kat hangi dairede kalacağı belli olacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi için ailelerde heyecan dorukta. Peki; Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi nasıl?

    ARTVİN YUSUFELİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ!

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde, konut ve iş yerlerinin belirleneceği kura çekimi 13-14 Temmuz'da yapılacak.

    Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yer yerleşim yerinde çalışmalar son hızıyla davam ediliyor. Türkiye'nin en büyük iskan projelerinden biri olan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde ev ve iş yerlerinin belirleneceği kuralar çekilecek.

    ARTVİN YUSUFELİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Noter huzurunda çekilecek olan kuralar 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 13 Temmuz'da köylerin kura çekimi yapılırken, 14 Temmuz'da ise ilçe merkezinin kura çekimi yapılacak.

    Hak sahibinin hangi bölgede kaçıncı kat hangi dairede kalacağını belirleyecek olan kura öncesi ilçe halkı oldukça heyecanlı. Kim kuranın noter huzurunda adil bir ortamda olmasından dolayı içerinin rahat olduğunu ifade ederken kimi de "Önemli olan komşuluk" dedi.

        İlçede 26 yıllık esnaflık yapan Hafız Şahin, yaptığı açıklamada "Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınacak. Biz mutluyuz heyecanlıyız. Yeni evlerimize yeni işleklerimize kavuşacağız. Kura çekiminin noter huzurunda adil olacağına kanaat getiriyorum" derken, ilçe sakinlerinden Mevlut Dağcı ise "İlçemiz yapılan baraj nedeniyle sular altına kalacak. Yeni yerleşim yerinden bana bir ev ve iş yeri çıktı. Gönül ister ki herkese güzel yerler çıksın. Ama önemli güzel komşuluklarla konaklayalım, ömrümüzü orada geçirelim. Noter huzurunda yapılacağı için art niyet düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi! Artvin Yusufeli 2 bin 654 konut iş yeri kura çekiliş sonuçları!