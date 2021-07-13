Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi! Artvin Yusufeli 2 bin 654 konut iş yeri kura çekiliş sonuçları!

Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? Türkiye'nin en büyük iskan projesinde kura çekilişi başlıyor. 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak kura çekilişiyle, hak sahibinin hangi bölgede kaçıncı kat hangi dairede kalacağı belli olacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi için ailelerde heyecan dorukta. Peki; Artvin Yusufeli kura çekilişi isim listesi nasıl?
ARTVİN YUSUFELİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ!
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde, konut ve iş yerlerinin belirleneceği kura çekimi 13-14 Temmuz'da yapılacak.
Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yer yerleşim yerinde çalışmalar son hızıyla davam ediliyor. Türkiye'nin en büyük iskan projelerinden biri olan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde ev ve iş yerlerinin belirleneceği kuralar çekilecek.
Noter huzurunda çekilecek olan kuralar 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 13 Temmuz'da köylerin kura çekimi yapılırken, 14 Temmuz'da ise ilçe merkezinin kura çekimi yapılacak.
Hak sahibinin hangi bölgede kaçıncı kat hangi dairede kalacağını belirleyecek olan kura öncesi ilçe halkı oldukça heyecanlı. Kim kuranın noter huzurunda adil bir ortamda olmasından dolayı içerinin rahat olduğunu ifade ederken kimi de "Önemli olan komşuluk" dedi.