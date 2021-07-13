SSK emekli maaş hesaplama: 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi?

SSK emekli maaş hesaplama işlemi sabahın ilk saatleriyle birlikte arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldiği merak konusu oluyor. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmıştı. Maaşların artırıldığı Temmuz ayında, bin 100 lira Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Zam oranlarını bu hafta öğrenen emeklilere, bir de erken ödeme müjdesi gelmişti. Ayrıca Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

YÜZDE 8.45 ZAMLI

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

İşte zamlı maaş tutarları;