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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 09:22
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    • 13.07.2021 09:32
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    SSK emekli maaş hesaplama: 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi?

    Geçtiğimiz hafta emekli ve memur maaşlarına yapılan zam tutarı belli olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarının hemen ardından zam tutarı belli olur olmaz milyonlarca emekli ve memur alacağı maaşın tam tutarını öğrenmek istiyor. Ayrıca bir müjde de ikramiyeler için gelmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirmişti. Peki, SSK emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte merak edilenler...

    Emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi?

    SSK emekli maaş hesaplama işlemi sabahın ilk saatleriyle birlikte arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldiği merak konusu oluyor. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmıştı. Maaşların artırıldığı Temmuz ayında, bin 100 lira Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Zam oranlarını bu hafta öğrenen emeklilere, bir de erken ödeme müjdesi gelmişti. Ayrıca Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

    YÜZDE 8.45 ZAMLI

    SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

    İşte zamlı maaş tutarları;

    MAAŞLAR VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

    Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

        "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

        FARK YATIRILACAK

        Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor.

        KAMU GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERE YAPILAN ZAMLAR BELLİ OLDU

        Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

        2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

        Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

        Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

            Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.

            EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

            http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

            Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

            4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

            4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

            4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

            EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
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            Haberler Ekonomi SSK emekli maaş hesaplama: 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi?