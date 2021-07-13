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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 08:40
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    • 14.07.2021 08:40
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    2021 EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çıkacak mı, Meclis'te ne zaman, hangi tarihte görüşülecek? EYT son dakika haberi

    EYT son dakika: Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasına çevrilmiş durumda. Türkiye'de son yılların en çok tartışma konularından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için çözüm bekleniyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'li vatandaş emekli olabilecekler mi? 2021'de EYT düzenlemesi çıkacak mı? EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

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    EYT son dakika: 2021 EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çıkacak mı?

    EYT son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda son gelişmeler uzun süredir yakından takip ediliyor. Prim gün süresini doldurmuş olmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT son durum nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Buna bağlı olarak da değişik emeklilik koşullarını yerine getirmelerine karşın 5 milyon etrafındaki vatandaşlar emekli olabilmeleri için yaş koşulu getirildi. Bu kişiler şimdi yaşlarının dolmasını bekliyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor...

    EYT SON DAKİKA BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT konusunda atacağı adımlar milyonlarca EYT'li tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

    2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT'liler 2021'de EYT tertip etmesinin TBMM'de çıkmasını bekliyorlar. EYT tertip etmesinin yapılması vaziyetinde prim gün rakamı ve öteki koşulları yerine getiren ve yalnızca yaş koşulunu takılan kişiler emekli edilecekler.

        Bu biçimde emekli olmayı bekleyen toplam 5 milyon vatandaşın olduğu belirtiliyor. Şu anda EYT'liler için herhangi bir somut adım atılmış değil. Ancak ilerleyen aylarda özellikle de 2023 seçimlerinin yavaş yavaş kendisini hissettirmesi ile EYT'lilerin beklediği düzenlemenin TBMM'ye gelebileceği ifade ediliyor.

        EYT NEDİR?

        EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.
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        Haberler Ekonomi 2021 EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çıkacak mı, Meclis'te ne zaman, hangi tarihte görüşülecek? EYT son dakika haberi