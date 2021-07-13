2021 EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çıkacak mı, Meclis'te ne zaman, hangi tarihte görüşülecek? EYT son dakika haberi

EYT son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda son gelişmeler uzun süredir yakından takip ediliyor. Prim gün süresini doldurmuş olmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT son durum nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Buna bağlı olarak da değişik emeklilik koşullarını yerine getirmelerine karşın 5 milyon etrafındaki vatandaşlar emekli olabilmeleri için yaş koşulu getirildi. Bu kişiler şimdi yaşlarının dolmasını bekliyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor...