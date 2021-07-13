Kadın girişimcilere 50.000 TL hibe desteği alımı başvuru şartları neler? 2021 yılı KOSGEB kadın girişimci hibe desteği

Kosgeb nedir?

Kendi işletmesini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, yeni bir iş koluna atılmak isteyen kişiler ekonomik ve eğitsel yönden desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yeni bir işe atılmak isteyen kişilerin büyük çoğunluğunun sermaye desteğine ihtiyacı vardır. Söz konusu durumda devlet tarafından girişimcilere destek verilmesi gerekir. Bu sayede ülke kalkınması için çalışmalar mikro düzeyde başlatılmış olur. Girişimcilerin projeleri devlet tarafından hibeler veya düşük faizli krediler ile desteklenir. Ancak bunun için girişimcilerin bazı eğitimlerden başarılı olmaları ve de sertifika edinmeleri gereklidir. Kamu kuruluşu olan Kosgeb tarafından girişimcilere hibe ve kredi desteği sunulmaktadır. Bu sayede girişimcilerin ve küçük ölçekli firmaların ekonomideki etkinliği arttırılır, kalkınmaya katkıda bulunmaları sağlanarak ülkenin refah seviyesinin arttırılması hedeflenir.