Kadın girişimcilere 50.000 TL hibe desteği alımı başvuru şartları neler? 2021 yılı KOSGEB kadın girişimci hibe desteği

Çalışmayan ya da kendi işini kurmak isteyen kadınlara verilen hibe ve krediler sayesinde bayanlar ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmektedirler. Özellikle devlet müessese ve kuruluşları tarafından kadınlar için bu alanda pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır.
2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte mikro kredi olarak adlandırdığımız 10.000 TL'lik hibe krediler KOSGEB tarafından kadın girişimcilere verilmektedir. Mikro kredi sayesinde 4-5 kişilik komşu grupları bir evde bir araya gelerek çok karlı işler çıkarmışlardır. Öncelikle her girişimcinin ister kadın olsun ister erkek bir eğitime tabi tutulması gerekmektedir.
KOSGEB kadın girişimci desteği şartları nelerdir? (2021)
Geleneksel ve ileri girişimci desteği olması fark etmiyor. Başvuruda bulunan çoğu kadın girişimcinin uyması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar;
18 yaşından büyük T.C vatandaşı olmaları gerekiyor. Yaşın herhangi bir üst sınırı yoktur istediğiniz yaşta hayalleriniz gerçekleştirmek sizin elinizde.
Girişimcilik sertifikanızın olması gerekmektedir.
KOSGEB tarafından daha önce hibe kredi almamış olmanız gerekmektedir.
Hiçbir terör örgütü ile bağınızın olmaması lazım.
Lisans olarak bir öğrenim görmenize gerek yoktur. Okuryazar olmanız yeterlidir.
Kadın girişimci desteği nasıl alınır?
Öncelikle her girişimcinin ister kadın olsun ister erkek bir eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Geçmişte bu eğitim bildiğim okul sıralarında gerçekleşirken şu an online olarak internet üzerinden alabilirsiniz. Şu anda örgün eğitim alan girişimcilerin girişimcilik belgeleri tam bir sene geçerliliğini korumaktadır. Ancak online olarak alacağınız girişimci sertifikanız ömür boyu geçerli olacaktır. Online eğitime uzaktan eğitimde denilmektedir. Bu eğitimi almak için varise e-devlet şifreniz ile https://lms.kosgeb.gov.tr/ web adresine giriş yapın. Bu sitede yaklaşık 10 adet eğitim videosu bulunmaktadır. Videoları izleyip testleriniz doldurun. Test sonuçlarınızın olumlu olması durumunda e- devlet üzerinden girişimcilik belgenizi alabilirsiniz.