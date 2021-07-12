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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 08:40
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    • 12.07.2021 08:40
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    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılan zam tutarı geçen hafta belli oldu. Zamlı maaşlarını öğrenen emekliler bu tutarın ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'na az bir zaman kala maaşların ödeneceği tarih araştırılıyor. Hem ikramiyenin hem de zamlı maaşların yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak?

    13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarını öğrendi. Bu bağlamda Temmuz ayının ortalarında hem maaşların hem ikramiyelerin yatırılacağı tarih hakkındaki araştırmalar artış kazandı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte son açıklamalar

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

    Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

    "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

        YÜZDE 8.45 ZAMLI

        SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere zamlı maaş ödemeleri tamamlanacak.

        MAAŞLAR VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

        Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

        Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        FARK YATIRILACAK

        Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor.

        KAMU GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERE YAPILAN ZAMLAR BELLİ OLDU

        Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

            2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

            Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.
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