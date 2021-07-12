12 Temmuz Dolar TL ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL oldu?

Dolar TL ne kadar 12 Temmuz günü sorgulanıyor. Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL? Döviz kuru almak veya satmak isteyen vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar sorularına yanıt arıyor. Saatlik değişen döviz kurları, ulusal ve uluslar arası gelişmelere göre artış veya düşüş gösteriyor. Geçtiğimiz hafta satışta 8,70 civarında işlem gören dolar kurunun kaç lira olduğunu takvim.com.tr sayfalarından takip edebilirsiniz.
12 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI!
Saat 07:30 itibariyle Dolar, Euro ve Sterlin şu fiyatlardan işlem görüyor:
USD/TRY
DOLAR
Alış: 8,6595
Satış: 8,6720
EUR/TRYEURO
Alış: 10,2822
Satış: 10,3026