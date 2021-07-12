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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 07:35
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    • 12.07.2021 07:35
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    12 Temmuz Dolar TL ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL oldu?

    Dolar TL ne kadar? 12 Temmuz Dolar Euro Sterlin kaç TL? Dövize yatırım yapmak isteyenler dolar ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haftanın son işlem gününde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 8,6655 lira, satışta 8,7002 lira olarak açıklamıştı. Saatlik değişen Dolar, Euro ve Sterlin kurunun ne kadar olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    12 Temmuz Dolar TL ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL oldu?

    Dolar TL ne kadar 12 Temmuz günü sorgulanıyor. Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL? Döviz kuru almak veya satmak isteyen vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar sorularına yanıt arıyor. Saatlik değişen döviz kurları, ulusal ve uluslar arası gelişmelere göre artış veya düşüş gösteriyor. Geçtiğimiz hafta satışta 8,70 civarında işlem gören dolar kurunun kaç lira olduğunu takvim.com.tr sayfalarından takip edebilirsiniz.

    12 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI!

    Saat 07:30 itibariyle Dolar, Euro ve Sterlin şu fiyatlardan işlem görüyor:

    USD/TRY
    DOLAR
    Alış: 8,6595
    Satış: 8,6720

    EUR/TRYEURO
    Alış: 10,2822
    Satış: 10,3026

        GBP/TRYSTERLİN
        12,0191
        12,0570

        DOLAR EURO GEÇTİĞİMİZ HAFTA NASILDI?

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,12, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,44, avro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.371,53 en yüksek 1.399,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,12 artarak 1.378,28 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3.332,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 807,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 814,00 liraya çıktı.

        Geçtiğimiz hafta ABD doları yüzde 0,44 değer kaybederek 8,6600 liraya, avro da yüzde 0,13 azalarak 10,2800 liraya geriledi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,92 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
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