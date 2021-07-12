BTK'dan flaş hamle! Cep ve internet faturasını ödemeyene kısıtlama!

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslağı kamuoyu görüşüne açan BTK, faturalarla ilgili önemli bir düzenlemeye gidiyor. Düzenlemede mücbir sebepler dışında işletmeciler tarafından hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesini esas alan BTK, hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda kuvvetli bir şüphenin bulunması halinde ise aboneye bilgi vererek iletişimi kısıtlayabilecek ya da durdurabilecek.
FATURA SON ÖDEME TARİHİNE DİKKAT
Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemeyle faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, abonenin bilgilendirilerek iletişimin öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilmesine de olanak tanınıyor.
GSM'de abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numarası hariç olmak üzere, giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması kısıtlanma olarak tanımlanırken, internette ise bu bağlantı hızının düşürülmesi ile olacak. Abone hattının, acil arama hizmeti hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin sona erdirilmesi ise durdurulma olarak uygulanacak.