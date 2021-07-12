Taşerondan kadroya geçen işçilere 4 müjde birden!

MÜJDE 2

BECAYİŞ TALEBİ:

İller arasında sürekli işçiler becayiş yolu ile yer değiştirebilecek. Yani örneğin Adana'daki bir işçi Balıkesir'e Balıkesir'deki bir işçi de Adana'ya gitmek istiyorsa bu iki işçi yer değiştirebilecek.



MÜJDE 3

DİPLOMAYA GÖRE İŞ:

Halen temizlik görevlisi olarak çalışan sürekli işçilerden üniversite mezunu olanlar sürekli işçi kadrosunda büro personeli olabilecek.