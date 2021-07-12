HGS bakiye sorgulama 2021 ekranına nasıl ulaşılır? HGS borç bakiye sorgulama ve ödeme işlemleri nereden yapılır?

HGS Geçiş Sorgulama İşlemleri

HGS sistemi birçok imkan sağlıyor. Hangi tarihte ve hangi saatte nereden geçtiğinizi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. HGS sistemi otomatik olarak tüm geçişleri kayıt altına alıyor. Siz de bu sisteme giriş yaparak hangi ücretli yollardan ne zaman geçtiğinizi öğrenebilirsiniz. HGS geçişlerinizi kontrol etmek için https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-hesap-bilgileri-sorgulama linkine giriş yapabilirsiniz.

HGS adı altında tüm bilgileriniz bu linkte bulunuyor. Kişisel bilgilerinizi girerek, geçiş yaptığınız noktaları kolayca görebilirsiniz. HGS tüm tarihteki geçişleri ve ne kadar ücret ödendiğini sizlere bu sistem üzerinden gösterebiliyor. Ne kadar bir ödeme yaptığınızı veya aylık olarak hesaplama yapmak istediğinizde bu siteye giriş yaparak tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.