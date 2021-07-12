HGS bakiye sorgulama 2021 ekranına nasıl ulaşılır? HGS borç bakiye sorgulama ve ödeme işlemleri nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ücretli köprü ve otoyollardan hızlıca geçiş sağlayan HGS içerisindeki bakiyeyi sorgulama, bakiye yükleme, ceza görme, ceza ödeme gibi işlemler online olarak yapılabiliyor. İşte tüm detaylar...
2021 HGS BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
HGS'nin sorgulama işlemlerinde birçok seçenek bulunuyor. HGS içerisine bakiye eklenmesi gereklidir. HGS içerisindeki bakiye, otoyol veya köprü kullanımlarında otomatik olarak düşer. HGS içerisine bakiye yüklenerek kolay bir şekilde kullanılabilir. HGS bakiye sorgulama işlemleri kolay bir şekilde yapılabiliyor. HGS detaylarınızla alakalı tüm bilgilere aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.
HGS BAKİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
HGS CEZA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Araçlarda HGS sistemi bulunmadığı zaman, ücretli yollardan geçiş yapıldığında cezalı duruma düşülür. Bu durum geçiş ihlali olarak adlandırılır. Aynı zamanda HGS içerisinde yeterli bir bakiye bulunmadığı zamanlarda, geçiş ihlali yapılmış olur. Böyle bir durum olduğunu düşünüyorsanız veya emin değilseniz bu durumu kontrol edebilirsiniz. Geçiş ihlali yapıp yapmadığınızı https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama linkine giriş yaparak kolayca sorgulayabilirsiniz.