SON DAKİKA: Türkiye'ye akın ediyorlar! Antalya iki haftada 307 bin 417 Rus turisti ağırladı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri, lüks otelleri, doğayla iç içe konaklama tesisleriyle de dünyanın farklı ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor.
Kent, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline geldi.
Salgın kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, çeşitli ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini sürüyor.
1095 UÇUŞLA 307 BİN 417 TURİST
Sezonun başlaması ve Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla Antalya Havalimanı'nda hareketlilik arttı. Turizmde rekor yılı olan 2019'un rakamlarına yaklaşılan havalimanına, dünyanın her bölgesinden turist geliyor.
Türkiye'de tatil için en çok Antalya'yı tercih eden Rus turistler de kentin farklı bölgelerinde tatil yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı 22 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar kente Rusya'dan 1095 uçuş gerçekleştirildi.
İlk gün 30 uçuşla 7 bin 421 Rus turist gelirken, 3 ve 7 Temmuz'da Rusya'dan uçuş sayısı günlük 88'e ulaştı. Kente en fazla Rus turist, 3 Temmuz'da 24 bin 741 misafirle gerçekleşti. Toplam 17 günde Rusya'dan Antalya'ya 1095 uçuş oldu, 307 bin 417 kişi kente geldi.