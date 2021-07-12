SON DAKİKA: Türkiye'ye akın ediyorlar! Antalya iki haftada 307 bin 417 Rus turisti ağırladı

"SAĞLIKLI VE GÜVENLİ TURİZM İYİ BİR REFERANS"

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, Rusya pazarından hareketliliğin artarak devam ettiğini söyledi.

Salgının seyrine göre rakamların daha da artacağına inandıklarını belirten Yavuz, "Antalya Havalimanı şu anda tatil destinasyonları içinde dünyada en çok turistin geldiği havalimanlarından. Gelecek turistlerin ülkelerine sağlıklı ve güvenli şekilde dönmesi önemli. Tüm turizmciler bunun bilincinde. Bu da iyi bir referans olacaktır." diye konuştu.