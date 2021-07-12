Dünya işçi çıkarırken Türkiye istihdamı korudu! Devletten ayda 1556 lira destek

Uluslararası kuruluşların sırayla açıkladığı gibi pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Birçok alanda olduğu gibi istihdamın korunması yani çalışanların işlerini kaybetmemesi için getirilen destekler meyvelerini verirken Mayıs ayı ile birlikte işsizlik oranlarında düşüşü de görmeye başladık.
Özellikle Temmuz ayı ile birlikte yaşanan canlılık, turizm, hizmetler ve yeme içme sektörlerinin faaliyetlerinin hızlanması işsizlikteki düşüşü de artıracak. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Peki bu noktaya nasıl gelinde sonra ne olacak, işçiler için hangi yeni destekler var detaylı bakalım.
DÜNYA İŞÇİ ÇIKARTIRKEN TÜRKİYE...
- 2020 yılında pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde tüm dünyada başa havacılık, hizmetler ve turizm olmak üzere birçok sektörde milyonlarca insan işini kaybetti. Pendeminin ilk aylarında Alman havayolu Lufthansa, 22 bin işçi çıkardı. İşten çıkartmalar British Airways'de 12 bin işçi British Petroleum'da (BP), 10 bin işçi, Marks and Spencer'da, 7 bin işçi, Renault'da, 15 bin işçi, Airbus'da, 15 bin işçi, Nissan İspanya'da, 2 bin 800 işçi, İsviçreli Schindler'de 2 bin işçi kapının önüne konuldu. Bu liste sonraki aylarda uzadıkça uzadı.