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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 12:21
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    • 12.07.2021 12:21
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    Koyun, koç, inek, düve, tosun kurban canlı kilo fiyatı! 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira?

    2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira? Koyun, koç, inek, düve, tosun canlı kilo fiyatı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pazarlardan kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaşta fiyatların nasıl olacağını merak ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarda ortalama fiyatlarla ilgili bilgi vermişti. İşte; 2021 Kurban Bayramı’nda kurbanlık fiyatlarına ilişkin merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Koyun, koç, inek, düve, tosun kurban canlı kilo fiyatı! 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira?

    Koyun, koç, inek, düve, tosun canlı kilo fiyatı ne kadar? 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira? Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban piyasasındaki gelişmeleri merak ediyor. Özellikle yem maliyetlerinde artış yaşanması nedeniyle, kurban fiyatlarında bu yılki artış dikkat çekiyor. Küçükbaş hayvanlarda ve büyükbaş hayvanlarda yaşanan artışın sonrasında 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira sorusunun cevabı sorgulanıyor. Koyun, koç, inek, düve, tosun canlı kilo fiyatı merak ediliyor.

    2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre değiştiğini ifade etti. Açıklamaya göre fiyatlar, geçen yıla oranla büyükbaşta yüzde 19,73; küçükbaşta ise yüzde 17,33 oranında arttı.

    Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında" dedi.

    Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişeceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğunu kaydetti.

    Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 32-35 lira, Ankara'da 26-30 lira, İzmir'de ise 24-35 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 35-40 lira, 30-36 lira ve 25-40 lira düzeyinde seyrettiğini bildirdi.

        KURBAN SAYISI YETERLİ OLACAK

        Tarım ve Orman Bakanlığının, bu yıl için kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 350 bin büyükbaş, 3 milyon 700 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon civarında kurbanlık bulunduğunu açıkladığını hatırlatan Bayraktar, "Son yıllardaki kurban satışları göz önüne alındığında, bu yıl geçen yıla yakın bir oranla 960 bin büyükbaş ve 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim yapılacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

        Bayraktar, satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından üreticilerin yaptığı ek masraflar da dikkate alınarak uygun fiyattan satın alınması önerisinde bulundu.

        Besicilik maliyetlerine de değinen Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın kurbanlık fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekti.

        Bayraktar, Kurban Bayramı için milyonlarca hayvanın besiye alındığını, uzun süre beslendiğini ve 4 gün gibi kısa bir sürede kesildiğini belirterek, "Bu süreç ekonomik olarak ciddi bir hareketlenmeye de yol açmaktadır. Üreticilerin besi amaçlı hayvan alımları, beslenen kurbanlıkların satışları, yem, veteriner hizmetleri, hayvanların satış merkezlerine nakilleri, satış yeri kiraları, kişisel masraflar, kasap kesim ücretleri, sakatat ve derilerin satılmasına kadar birçok ticari faaliyet bu dönemde yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

        VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM ÜCRETİ NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

        KURBAN VEKALETİ NEDİR?

        Ayrıca vekâletle kurban kestirecek kişi şayet istiyorsa, kurban kesiminin yanı sıra, alım işlemleri de vekâlete dâhil edilebilir. Bu durumda kişi, vekile "kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye vekil tayin ettim" diyerek vekâlet verir.
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        Haberler Ekonomi Koyun, koç, inek, düve, tosun kurban canlı kilo fiyatı! 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira?