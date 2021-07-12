Koyun, koç, inek, düve, tosun kurban canlı kilo fiyatı! 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira?

Koyun, koç, inek, düve, tosun canlı kilo fiyatı ne kadar? 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira? Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban piyasasındaki gelişmeleri merak ediyor. Özellikle yem maliyetlerinde artış yaşanması nedeniyle, kurban fiyatlarında bu yılki artış dikkat çekiyor. Küçükbaş hayvanlarda ve büyükbaş hayvanlarda yaşanan artışın sonrasında 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları kaç lira sorusunun cevabı sorgulanıyor. Koyun, koç, inek, düve, tosun canlı kilo fiyatı merak ediliyor.
2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre değiştiğini ifade etti. Açıklamaya göre fiyatlar, geçen yıla oranla büyükbaşta yüzde 19,73; küçükbaşta ise yüzde 17,33 oranında arttı.
Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında" dedi.
Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişeceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğunu kaydetti.
Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 32-35 lira, Ankara'da 26-30 lira, İzmir'de ise 24-35 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 35-40 lira, 30-36 lira ve 25-40 lira düzeyinde seyrettiğini bildirdi.