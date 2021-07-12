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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 15:12
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    • 12.07.2021 15:12
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    12 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 12 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    12 Temmuz Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Erbosan 143,70 133,80 7,40
    RTA Laboratuvarları 21,30 19,89 7,09
    Net Holding 4,06 3,94 3,05
    Global Yatırım Holding 3,22 3,15 2,22
    Garanti Bankası 8,71 8,53 2,11
    Çimsa 23,22 22,76 2,02
    Ereğli Demir Çelik 18,39 18,05 1,88
    Torunlar GMYO 3,28 3,24 1,23
    Kardemir (D) 7,30 7,22 1,11
    Kervan Gıda 16,29 16,12 1,05
    Eczacıbaşı İlaç 6,05 5,99 1,00
    İş Bankası (C) 5,32 5,27 0,95
    Akbank 5,37 5,32 0,94
    Çemaş Döküm 1,18 1,17 0,85
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,81 6,76 0,74
    Alarko Holding 9,23 9,18 0,54
    Galatasaray Sportif 3,78 3,76 0,53
    Logo Yazılım 37,90 37,70 0,53
    Yapı ve Kredi Bankası 2,29 2,28 0,44
    Vestel Beyaz Eşya 45,96 45,78 0,39

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Parsan 27,28 28,14 -3,06
    Gübre Fabrikaları 49,42 50,90 -2,91
    Nuh Çimento 38,60 39,58 -2,48
    Brisa 21,34 21,88 -2,47
    Hedef Girişim 2,80 2,87 -2,44
    Doğan Holding 2,69 2,75 -2,18
    Zorlu Enerji 1,83 1,87 -2,14
    Enka İnşaat 8,87 9,05 -1,99
    Jantsa Jant Sanayi 73,65 75,10 -1,93
    Vestel 30,76 31,34 -1,85
    Enerjisa Enerji 10,15 10,34 -1,84
    İndeks Bilgisayar 5,90 6,01 -1,83
    Koza Altın 106,50 108,40 -1,75
    Ege Gübre 170,00 173,00 -1,73
    Doğuş Otomotiv 24,86 25,30 -1,73
    Sasa Polyester 27,22 27,68 -1,66
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,25 1,27 -1,57
    Borusan Mannesmann 23,04 23,40 -1,54
    Oyak Çimento 6,55 6,65 -1,50
    Aksa 15,86 16,10 -1,49

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    Haberler Ekonomi 12 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?