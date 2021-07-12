12 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|143,70
|133,80
|7,40
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|19,89
|7,09
|Net Holding
|4,06
|3,94
|3,05
|Global Yatırım Holding
|3,22
|3,15
|2,22
|Garanti Bankası
|8,71
|8,53
|2,11
|Çimsa
|23,22
|22,76
|2,02
|Ereğli Demir Çelik
|18,39
|18,05
|1,88
|Torunlar GMYO
|3,28
|3,24
|1,23
|Kardemir (D)
|7,30
|7,22
|1,11
|Kervan Gıda
|16,29
|16,12
|1,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|5,99
|1,00
|İş Bankası (C)
|5,32
|5,27
|0,95
|Akbank
|5,37
|5,32
|0,94
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,17
|0,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,81
|6,76
|0,74
|Alarko Holding
|9,23
|9,18
|0,54
|Galatasaray Sportif
|3,78
|3,76
|0,53
|Logo Yazılım
|37,90
|37,70
|0,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,29
|2,28
|0,44
|Vestel Beyaz Eşya
|45,96
|45,78
|0,39
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|27,28
|28,14
|-3,06
|Gübre Fabrikaları
|49,42
|50,90
|-2,91
|Nuh Çimento
|38,60
|39,58
|-2,48
|Brisa
|21,34
|21,88
|-2,47
|Hedef Girişim
|2,80
|2,87
|-2,44
|Doğan Holding
|2,69
|2,75
|-2,18
|Zorlu Enerji
|1,83
|1,87
|-2,14
|Enka İnşaat
|8,87
|9,05
|-1,99
|Jantsa Jant Sanayi
|73,65
|75,10
|-1,93
|Vestel
|30,76
|31,34
|-1,85
|Enerjisa Enerji
|10,15
|10,34
|-1,84
|İndeks Bilgisayar
|5,90
|6,01
|-1,83
|Koza Altın
|106,50
|108,40
|-1,75
|Ege Gübre
|170,00
|173,00
|-1,73
|Doğuş Otomotiv
|24,86
|25,30
|-1,73
|Sasa Polyester
|27,22
|27,68
|-1,66
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,25
|1,27
|-1,57
|Borusan Mannesmann
|23,04
|23,40
|-1,54
|Oyak Çimento
|6,55
|6,65
|-1,50
|Aksa
|15,86
|16,10
|-1,49