Sıfır model otomobil alma fikri olanlar ÖTV indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda detayları merak ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta sosyal medyada bu iddiaların gündeme getirilmesiyle birlikte son gelişmeler merak konusu oldu. Bİlindiği üzere 2021 yılının daha ilk aylarında sıfır araçların yeniden gelmesinin ardından piyasada canlılık yaşandığı görüldü. Bu süreçte araç fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi? İşte detaylar...

ÖTV ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.

İşte son gelişmeler;