Sıfır model otomobil alma fikri olanlar ÖTV indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda detayları merak ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta sosyal medyada bu iddiaların gündeme getirilmesiyle birlikte son gelişmeler merak konusu oldu. Bİlindiği üzere 2021 yılının daha ilk aylarında sıfır araçların yeniden gelmesinin ardından piyasada canlılık yaşandığı görüldü. Bu süreçte araç fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi? İşte detaylar...
ÖTV ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.
İşte son gelişmeler;
Haziran'ın son aylarındaki rahatlama ve temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı.
Hürriyet'in haberine göre, yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.
ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?
Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.