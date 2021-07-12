3,5 milyar lira cirosu olan EPAŞ Endüstri Mamulleri AŞ'nin tasfiyesine karar verildi

Ortaklıkla kurulan veya ailelere ait olan şirketler geçen süre içinde aynı kaderi yaşamaktan kaçamıyor. Hissedarlar arasındaki anlaşmazlık şirketleri de geriye götürüyor hatta tasfiye noktasına geliyor. Bunun son örneği ise Türkiye'de demir-çelik sektöründe önemli aktörlerden biri olan Eyüpoğlu Ailesi.
NAKLİYECİLİKLE BAŞLADI
Hürriyet'in haberine göre; memleketi Rize'den Karabük'e kamyonu ile yük taşımacılığı yapan Dursun Ali Eyüboğlu'nun (88) bundan 70 yıl kadar önce temelini attığı EPAŞ Grup da şimdilerde böylesi bir süreci yaşıyor. Demir çelik, kâğıt, inşaat, taşımacılık, eğitim ve turizm alanında yatırımları bulunan 10 milyar lira cirolu grubun ortağı olan ikinci ve üçüncü kuşak temsilciler ikiye ayrılmış durumda. EPAŞ Grubu'nun ikinci kuşak yöneticilerinden Hamdi Cemalettin Eyüboğlu 8 yıl önce vefat etti. Eyüboğlu'ndan geriye mirasçı olarak eşi ve iki oğlu kaldı. Vefat eden Eyüboğlu'nun çocukları ile küçük kardeşi Ahmet Hamdi Eyüboğlu ile baba Dursun Ali Eyüboğlu'nun diğer iki oğlu arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu. Yürütülen görüşmelerde sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Birçok savcılık suç duyurusu yanı sıra 40'a yakın hukuk davası açıldı. Açılan davalarda, şirketlerin tasfiyesi talep edildi.
ORTAKLIK ÇEKİLMEZ HALE GELDİ
Davacılar adına ticaret mahkemesine sunulan dilekçelerde "Şirketin paydaşları arasındaki güven ilişkisi zedelendi. Ortaklığın devamı çekilmez hale geldi" denildi. Dava dilekçelerinde ayrıca, suçlanan iki kardeşin, kendilerine ait 3 yeni şirket kurduğu grubun varlıklarını bu şirketlere aktardığı öne sürüldü. Hamdi Kemalettin Eyüboğlu (58) ile kardeşi Hamdi Alaeddin Eyüboğlu'nun (66) kontrolünde bulunan şirketler adına yapılan savunmalarda ise, "Şirket aleyhine açılan dava haksız ve hukuki dayanağı yok. Genel kurul kararları güçlü bir çoğunlukla alındı. Hamdi Kemalettin Eyüboğlu ile Hamdi Alaeddin Eyüboğlu sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı yönündeki iddialar gerçek dışı" denildi.