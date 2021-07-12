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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 19:29
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    • 12.07.2021 19:36
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    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? Osmangazi, YSS, FSM ücretsiz mi?

    12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş alınacak kararlara odaklanırken gözler Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Bugün Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? İşte detaylar!

    BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

    Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

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    Haberler Ekonomi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? Osmangazi, YSS, FSM ücretsiz mi?