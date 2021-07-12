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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 09:32
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    • 12.07.2021 09:32
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    TARSİM kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapacak

    Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak." dedi.

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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız. TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi TARSİM kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapacak