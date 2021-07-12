TARSİM kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız. TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak." ifadelerini kullandı.





Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız.



TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor.



Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak.



Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 12, 2021