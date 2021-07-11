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    • Ekonomi
    • 11.07.2021 12:22
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    • 11.07.2021 12:22
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    Ve netleşti! Ticaret Bakanlığı resmi olarak onay verdi: 2 bin 399 TL’ye iPhone telefon satışı yapılıyor! Garantili olarak almak için...

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulması için yenileme yetki belgesi veriyor.

    Ticaret Bakanlığı onay verdi: 2 bin 399 TL’ye iPhone telefon satışı yapılıyor!

    İkinci el teknolojik ürünlerin satışlarına yönelik yeni bir yetkilendirilme geldi. Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için faaliyet göstermek isteyen 3 firmayı "yenileme merkezi" olarak yetkilendirdi.Ticaret Bakanlığı'nın 3 firmaya yenileme yetki belgesi vermesi ile beraber 1 yıl garantili cep telefonları ucuz fiyattan satılmaya başlandı. Satış belgesi verilen şirketlerin ilan listesinde 2 bin 399 TL'ye iPhone 7 satıldığı görüldü. Belgeyi alan şirketlerde ucuza cep telefonu satışları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2 bin 399 TL'ye iPhone 7 satışı yapıldığı görüldü.


    Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan telefon satışı ile ilgili yapılan açıklamada ise "Şirketimizden satın aldığınız yenilenmiş ikinci el telefonun geçmişteki sorumluluğu yönetmelik çerçevesinde alıcıyı bağlamaz. Sattığınız her bir 2.el telefonun tarafımızca yenileme işlemi yapılması ve sonrasında kullanılması durumunda satıcıyı gelecek hukuksal sorumluluğu yönetmelik çerçevesinde Bakanlık güvencesindedir.

    Şirketimiz yönetmelik kapsamında tüm bilgi ve verileri yenilenmiş 2.el telefonun geçmişte , gelecekte alıcı ve satıcının sorun yaşamaması için ilgili Bakanlık, Türk Standartları Enstitüsü (Tse) ve Bilim Teknolojileri Kurumu (BTK) ile paylaşmaktadır." İfadeleri kullanıldı.

        Yetki belgesi verilen şirketler

        GARANTİLİ TEKNOLOJİ İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

        EASYCEP BİLİŞİM VE TİCARET A.Ş.

        HB BİLİŞİM SERVİS HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

        BAŞVURULAR BAKANLIĞA YAPILACAK

        Bu kapsamda, "yenileme merkezi" olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların, öncelikle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmesi ve ardından "Yenileme Yetki Belgesi" almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunması gerekiyor.

        Başvuruları değerlendirilen ve Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan firmalara Bakanlıkça yenileme işlemlerini yapma yetkisi verilecek.

        Yetkilendirilen firmalara ilişkin bilgiler, Bakanlığın internet sitesindeki "https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar" sayfasından yayımlanacak.

        3 FİRMANIN BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLDİ

        Şu ana kadar Bakanlığa ulaşan 3 firmanın başvurusu değerlendirildi, başvuruları uygun görülen bu firmalar "yenileme merkezi" olarak yetkilendirildi.

        Çeşitli elektronik ticaret platformlarında yetkisiz şekilde "yenilenmiş ürün" satışları yapıldığının gözlendiği belirtilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

        "Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri faaliyete geçmiş bulunduğundan, söz konusu satışlar gerek Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'e gerekse de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum aynı zamanda tüketici mağduriyetlerine de yol açmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup aykırılık tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan tüketicilerimizin ileride herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmaları önem arz etmektedir."
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