Ve netleşti! Ticaret Bakanlığı resmi olarak onay verdi: 2 bin 399 TL’ye iPhone telefon satışı yapılıyor! Garantili olarak almak için...

İkinci el teknolojik ürünlerin satışlarına yönelik yeni bir yetkilendirilme geldi. Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için faaliyet göstermek isteyen 3 firmayı "yenileme merkezi" olarak yetkilendirdi.Ticaret Bakanlığı'nın 3 firmaya yenileme yetki belgesi vermesi ile beraber 1 yıl garantili cep telefonları ucuz fiyattan satılmaya başlandı. Satış belgesi verilen şirketlerin ilan listesinde 2 bin 399 TL'ye iPhone 7 satıldığı görüldü. Belgeyi alan şirketlerde ucuza cep telefonu satışları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2 bin 399 TL'ye iPhone 7 satışı yapıldığı görüldü.
Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan telefon satışı ile ilgili yapılan açıklamada ise "Şirketimizden satın aldığınız yenilenmiş ikinci el telefonun geçmişteki sorumluluğu yönetmelik çerçevesinde alıcıyı bağlamaz. Sattığınız her bir 2.el telefonun tarafımızca yenileme işlemi yapılması ve sonrasında kullanılması durumunda satıcıyı gelecek hukuksal sorumluluğu yönetmelik çerçevesinde Bakanlık güvencesindedir.
Şirketimiz yönetmelik kapsamında tüm bilgi ve verileri yenilenmiş 2.el telefonun geçmişte , gelecekte alıcı ve satıcının sorun yaşamaması için ilgili Bakanlık, Türk Standartları Enstitüsü (Tse) ve Bilim Teknolojileri Kurumu (BTK) ile paylaşmaktadır." İfadeleri kullanıldı.