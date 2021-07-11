Ve netleşti! Ticaret Bakanlığı resmi olarak onay verdi: 2 bin 399 TL’ye iPhone telefon satışı yapılıyor! Garantili olarak almak için...

3 FİRMANIN BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLDİ

Şu ana kadar Bakanlığa ulaşan 3 firmanın başvurusu değerlendirildi, başvuruları uygun görülen bu firmalar "yenileme merkezi" olarak yetkilendirildi.

Çeşitli elektronik ticaret platformlarında yetkisiz şekilde "yenilenmiş ürün" satışları yapıldığının gözlendiği belirtilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

"Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri faaliyete geçmiş bulunduğundan, söz konusu satışlar gerek Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'e gerekse de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum aynı zamanda tüketici mağduriyetlerine de yol açmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup aykırılık tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan tüketicilerimizin ileride herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmaları önem arz etmektedir."