Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.07.2021 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2021 12:20
    ABONE OL

    500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? e-Devlet Kurban Bayramı harçlığı sorgulama ekranı! Bakanlıktan açıklama...

    Milyonalarca vatandaş 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Her yıl Kurban Bayramı’nda bu konu gündeme geliyor ve harçlık almak isteyen vatandaşlar bu haktan kimlerin yararlanacağını, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. e-Devlet Kurban Bayramı harçlığı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? 2021 Kurban Bayramı 500 TL harçlık hakkından İçişleri Bakanlığı’ndan önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi?

    500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? e-Devlet Kurban Bayramı harçlığı sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. E-Devlet Açık Kapı üzerinden 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verildiği iddiaları sonrasında tüm illerden milyonlarca vatandaş, detayları, şartları araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    500 TL KURBAN BAYRAMI VERİLECEK Mİ?

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

    Açık kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde bu iddialar çok sık gündeme gelmiş ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

        2020 yılında Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

        Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

        Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

        Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray'a Yedlin'den güzel haber
        Haberler Ekonomi 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? e-Devlet Kurban Bayramı harçlığı sorgulama ekranı! Bakanlıktan açıklama...