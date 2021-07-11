31 Aralık son tarih! 675 TL, 850 TL ve 1000 TL nakit veriliyor! E-devlet üzerinden hesabınıza aktarıyorsunuz

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ALMA ŞARTLARI;
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
Emekli maaşınızı şubelere gitmeden Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-devlet üzerinden DenizBank'a aktarabilirsiniz.
Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.
Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
18 yaş altında emekli maaşı alanlar;
Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.
Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.