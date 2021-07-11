Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.07.2021 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2021 10:08
    ABONE OL

    31 Aralık son tarih! 675 TL, 850 TL ve 1000 TL nakit veriliyor! E-devlet üzerinden hesabınıza aktarıyorsunuz

    Bankalar kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. DenizBank resmi internet sitesi üzerinden emekli ücretini kendi bankasına taşıyan emekli vatandaşlara 1.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Banka açıklamasında, emekli ücretini 3 sene zamanla DenizBank’tan alan emeklilere 1.000 TL’ye varan nakit promosyon vereceğini belirtti. Kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor.

    takvim.com.tr
    31 Aralık son tarih! 675 TL, 850 TL ve 1000 TL nakit veriliyor

    Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

    EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ALMA ŞARTLARI;

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

    Emekli maaşınızı şubelere gitmeden Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-devlet üzerinden DenizBank'a aktarabilirsiniz.

    Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.

    Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

    Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

    18 yaş altında emekli maaşı alanlar;

    Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

    Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

        PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

        İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

        Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

        Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

        * Öncelikle bu adrese giriş yapın.

        * Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

        * Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

        * Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

        * Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

        * Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

        * Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

            EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

            Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

            KAÇ YILDA BİR ALINIR?

            Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yavaş'ın 64 milyon lira zarar ettiren ihalesi
            Haberler Ekonomi 31 Aralık son tarih! 675 TL, 850 TL ve 1000 TL nakit veriliyor! E-devlet üzerinden hesabınıza aktarıyorsunuz