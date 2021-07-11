Hedef 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir

Antalya'da incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin şu anda 7 milyon 200 bin civarında yurt dışı ziyaretçisini yakaladığını belirterek, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 15 milyonluk bir sayıyı inşallah yakalarız diye düşünüyorum. Karantina kapsamında tutan bazı ülkeler var, onlarla tek tek görüşüyoruz. Türkiye yavaş yavaş bu kapsamdan çıkarılıyor, inşallah 25 milyonu da geçeriz diye hedefliyorum ama şu an hedefiniz nedir diye sorulursa, 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir" dedi. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan hem de yakın Asya'daki hava hatlarının sevindirici olduğunu dile getiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya Havalimanı 2019'daki seviyelerine gelmeye başladı. Bu bağlamda Antalya'da biz özel ücretsiz halk plajları var Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan. Manavgat'taki halk plajını inceledik. 7 ücretsiz halk plajı açıldı şu ana kadar. İlki Bodrum ve Çeşme'de açılmıştı" dedi.
- Ekonomi
- 11.07.2021 Gazete