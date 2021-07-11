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    • Ekonomi
    • 11.07.2021 11:44
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    • 11.07.2021 11:44
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    4/D'li taşeron işçilere müjde! 1000 TL, zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim! İlk toplu sözleşme TİS açıklaması...

    1000 TL, zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim ve tediye ödeme detayları oldukça merak ediliyor. Tediye 3. taksit ödemesi, kamuda çalışan binlerce işçiyi kapsayacak. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Öte yandan hükümet 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam ve ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerdi.

    takvim.com.tr
    4/D'li taşeron işçilere müjde! 1000 TL, zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim!

    Türkiye'de kamu işçileri arasında 4/D'li taşeron işçi meselesi yaşanmaya devam ediyor. Taşeron kamu işçisinin maaşlarına yapılacak zam tutarı heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda, ilki 29 Ocak'ta; ikincisi 11 Mayıs'ta yatırılan ikramiyelerin üçüncüsünün Temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin resmi olarak başladığını duyurmuştu. Bu kapsamda konfederasyonların zam talebi de netliğe kavuşurken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, toplu sözleşme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?


    TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

    2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

    BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

    TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

        1000 TL SEYYANEN ZAM;

        696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler için maaş artışlarında yüzde 4+4 maaş artışının ardından enflasyonda eriyen maaşları için 1000 Tl seyyanen artış yapılması istenilmektedir.

        TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLENTİLERİ;

        Çalışanların görev yaptıkları ünvanlara göre görev tanımlarının gerçekleştirilmesi, ikramiye ödemelerindeki düzenlemelerin yapılması, tayin haklarının iyileştirilmesi ve eş durumu tayin hakları verilmesi en önemli görülen husus ise maaşlarına uygulanacak olan zam oranının geçim düzeyinin üzerinde belirlenmesi gibi bazı düzenlemeler yapılması istenilmektedir.

        İLK TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

        Söz konusu toplu sözleşmeye göre çalışanlara ilave tediyeye (52 günlük) ek olarak 60 günlük ikarmiye verilmesi üzerinde karar kıldını. Fazla mesai ücretine yüzde 60 oranında zam yapılırken Mayıs ayındaki ek ödemenin 842 lira seviyesine çıkarıldığına yer verildi. Aylık 389 liralık yardım yapılacağı açıklanırken günlük 12.44 TL'lik yemek yardımı da yapılacağına yer verildi.

        116 liranın altında kalan günlük çıplak brüt ücrete 5 TL'lik iyileştirme yapılacağı açıklandı. Bunun yanı sıra ilk 6 ay içinde yüzde 8, ikinci 6 ay için ise yüzde 4 zam yapılacağı kararlaştırıldı.

        2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikinci ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

        KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLECEK?

        "Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

        "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

        Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi 4/D'li taşeron işçilere müjde! 1000 TL, zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim! İlk toplu sözleşme TİS açıklaması...