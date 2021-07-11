4/D'li taşeron işçilere müjde! 1000 TL, zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim! İlk toplu sözleşme TİS açıklaması...

Türkiye'de kamu işçileri arasında 4/D'li taşeron işçi meselesi yaşanmaya devam ediyor. Taşeron kamu işçisinin maaşlarına yapılacak zam tutarı heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda, ilki 29 Ocak'ta; ikincisi 11 Mayıs'ta yatırılan ikramiyelerin üçüncüsünün Temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin resmi olarak başladığını duyurmuştu. Bu kapsamda konfederasyonların zam talebi de netliğe kavuşurken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, toplu sözleşme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.
2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.