300 bin vatandaşa ev

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "An itibarıyla ülke genelinde yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için harıl harıl çalışıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği "bedeli ne olursa olsun" sözünü yerde bırakmadıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamış olduk. Hep birlikte yaptık. 81 ilimizde sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon sosyal konut ürettik"
HAZİNE'DEN 5 YENİ İHALE
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı yapacak. Pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Salı günü düzenlenecek ihalede, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da olacak. Çarşamba günü de devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.
ÇİMENTODA HEDEF BÜYÜDÜ
Sabancı Holding ve Çimsa iştiraki Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki beyaz çimento fabrikası Bunol'u 155.2 milyon doları bedel karşılığında devralma sürecini tamamladı. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, söz konusu yatırımın Sabancı Topluluğu'nun son yıllarda yaptığı en büyük uluslararası satın almalardan biri olduğunu dile getirdi. Orhun, "Çimsa markası ile attığımız bu adımla uluslararası yatırım ağımızı Bunol ile taçlandırmış ve Türkiye'deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımış oluyoruz." dedi.
KURBAN FİYATLARİ BELİRLENDİ
Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlıklar da satış alanlarında görücüye çıkmaya başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 6 bin lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişeceğini bildirdi. Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği "bedeli ne olursa olsun" sözünü yerde bırakmadıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamış olduk. Hep birlikte yaptık. 81 ilimizde sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon sosyal konut ürettik"
HAZİNE'DEN 5 YENİ İHALE
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı yapacak. Pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Salı günü düzenlenecek ihalede, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da olacak. Çarşamba günü de devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.
ÇİMENTODA HEDEF BÜYÜDÜ
Sabancı Holding ve Çimsa iştiraki Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki beyaz çimento fabrikası Bunol'u 155.2 milyon doları bedel karşılığında devralma sürecini tamamladı. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, söz konusu yatırımın Sabancı Topluluğu'nun son yıllarda yaptığı en büyük uluslararası satın almalardan biri olduğunu dile getirdi. Orhun, "Çimsa markası ile attığımız bu adımla uluslararası yatırım ağımızı Bunol ile taçlandırmış ve Türkiye'deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımış oluyoruz." dedi.
KURBAN FİYATLARİ BELİRLENDİ
Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlıklar da satış alanlarında görücüye çıkmaya başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 6 bin lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişeceğini bildirdi. Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." bilgisini verdi.