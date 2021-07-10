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    • Ekonomi
    • 10.07.2021 11:03
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    • 10.07.2021 11:03
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    10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatmaya başladı mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parası 10 Temmuz günü araştırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere ödenen evde bakım maaşlarından ülke genelinde binlerce kişi faydalanıyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki; 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatmaya başladı mı?

    10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller her ay arama motorlarında sorgulanıyor. E-Devlet veya SMS ile sorgulanabilen evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar, Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Farklı tarihlerde farklı illere yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı kontrol ediliyor. Peki; 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    10 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Temmuz ayı içerisinde evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Tahminlere göre, evde bakım maaşının bayram öncesi ödenecek ikramiyelerle birlikte ödeneceği düşünülüyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

    EVDE BAKIM NE ZAMAN YATAR?

    Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.

    Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor. 12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında
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        Haberler Ekonomi 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatmaya başladı mı?