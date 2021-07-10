10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatmaya başladı mı?

10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller her ay arama motorlarında sorgulanıyor. E-Devlet veya SMS ile sorgulanabilen evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar, Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Farklı tarihlerde farklı illere yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı kontrol ediliyor. Peki; 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
10 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Temmuz ayı içerisinde evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Tahminlere göre, evde bakım maaşının bayram öncesi ödenecek ikramiyelerle birlikte ödeneceği düşünülüyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
EVDE BAKIM NE ZAMAN YATAR?
Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.
Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor. 12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.