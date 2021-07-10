10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatmaya başladı mı?

EVDE BAKIM NE ZAMAN YATAR?

Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.

Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor. 12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.